Домашняя игра превратилась в беду для пятилетнего ребенка в Кызылорде

Фото: freepik

Днем 5 апреля на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в поселке Тасбогет города Кызылорды нога пятилетнего ребенка застряла в радиаторе отопления, сообщает Zakon.kz.

На место вызова незамедлительно были направлены силы оперативно-спасательного отряда МЧС. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей нога ребенка была успешно извлечена. Ребенку своевременно оказана помощь, в медицинской помощи он не нуждался", – рассказали в министерстве.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: