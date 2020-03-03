Дикий Арман вступился за обманутых вкладчиков "Гарант-24" и ESTATE Ломбард

Криминальный якобы заставил задержанного руководителя ломбарда извиниться.

Находящийся под следствием руководитель ломбарда "Гарант-24" Аслан Мурзабеков записал видеообращение, в котором рассказал, где деньги обманутых вкладчиков, передает zakon.kz.

С утра 3 марта в Сети стали распространять два видео. На первом мужчина посредством видеосвязи беседует с Мурзабековым достаточно жестко выясняет у него подробности аферы. Причем в подписи сообщается, что это криминальный авторитет по прозвищу Дикий Арман вышел на связь с учредителем компаний "Гарант-24".

Дикий Арман достал учредителя ломбарда "Гарант 24" в тюрьме и заставил извиниться - сказано в описании к видео на канале ZTB QAZAQSTAN 24/7. На записи много нецензурной лексики, поэтому мы не публикуем ее.

- Изначально когда создавали, кинуть хотели, правильно? Народные бабки куда дели? - спрашивает на видео мужчина, который, как утверждается, является Диким Арманом.

- У Жанболата все деньги. Я эти деньги не видел даже, - ответил Мурзабеков.

- Если ты меня обманул, я тебе руки ноги переломаю. Ты не думал, что ты в тюрьме спасешься. Мы тебя нашли в тюрьме Молдовии. Также везде тебя найдем... ...Этот Жанболат где сейчас?

- Вчера когда мне ребята звонили, из Польши, сказали что его вроде бы взяли в Оренбурге. Но я точно не знаю где сейчас он. Последний раз был на Кипре. Его приземление было вроде в Стамбуле, последний раз...что из Алматы в Стамбул улетел.

- После этого он убежал из Стамбула, когда сказали, что я ищу их. Это я знаю.

Далее Арман потребовал, чтобы Мурзабеков записал обращение к народу и попросил извинения, и рассказал что знает.

- У тебя две минуты есть на это... у всего народа казахского прощения попроси, понял меня... люди умирают от инфаркта, вы че, - сказал Арман.

И в следующем видео уже идет обращение Аслана Мурзабекова к народу:

Добрый день дорогой казахстанский народ. Хотел эту ситуацию всю разъяснить, как изначально все было, и извиниться. Изначально фирма открывалась с помощью Жанболата Темировича. То есть он предложил мне заработать, но не сказал каким путем. Я согласился, так как было тяжело с деньгами. Но он говорил, что компания будет работать года два и все будет хорошо. Мы согласились. Но когда я увидел обороты, было уже поздно. То есть соответственно, когда я ему говорил, он сказал денег хватает, потому что есть три компании - это ESTATE Ломбард, Гарант 24 Ломбард и Выгодный займ. С этим условием я соглашался работать дальше. Эти все деньги находятся у него. Я приношу свои большие извинения за то, что так поступил. Прошу понять и простить".

Напомним, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО “Гарант 24 Ломбард”, “ESTATE Ломбард” и “Выгодный займ” по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела. 27 февраля были задержаны учредители компаний “Гарант-24” Аслан Мурзабеков и ТОО “Выгодный займ” Жанболат Есиркепов. По данному делу арестованы 16 подозреваемых, розыск еще 9 руководителей ломбардов продолжается. Ранее были задержаны директор шымкентского, таразского, павлодарского и карагандинского филиалов "Гарант 24 Ломбард".

Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу Дикий Арман сейчас находится в Стамбуле. В ноябре 2019 года он запустил челлендж в соцсети. Дикий Арман призвал соотечественников не забывать о своей культуре и показывать это на фотографиях в Сети. Также Арман прославился тем, что поднял руку на потомственного "вора в законе" Гурама Чихладзе (Квежоевич). Известно, что Арман Джумагельдиев был причастен к ряду криминальных разборок на территории Алматы и Шымкента. Ранее имя Дикого Армана также упоминалось в связи с нашумевшим делом ОПГ Адыл Кытая.

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