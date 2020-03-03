В Великобритании выпустили золотую монету в честь Джеймса Бонда

Набор приурочен к выходу очередного фильма об агенте.

Королевский монетный двор Великой Британии представил набор золотых монет, в который вошла самая дорогая и самая тяжелая монета в истории, передает zakon.kz.

По информации монетного двора, набор приурочен к выходу очередного фильма об агенте 007.

Special Issue for @007! Expertly made using state-of-the art machine cutting and laser frosting. Discover all 7 kilos of the largest coin ever produced in our 1,100 year history, designed by Laura Clancy https://t.co/eWWHVcDtmD #JamesBond pic.twitter.com/WoO5LxRez9 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) March 2, 2020

На ней выгравирован автомобиль Бонда – Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие о агента, а также пистолет шпиона.

Сэр Джеймс Бонд - коммандер Военно-морского флота Великобритании, также известный как "агент 007" — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется "бондианой" и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1954 по 2015 годы вышло 27 фильмов (в среднем один фильм в два года). Серия принесла ее создателям более 7 млрд долларов, став четвертым по успешности киносериалом в истории.

Отличительными качествами Бонда являются: авантюризм, решительность, нацеленность на силовое решение конфликтов, равно как черты плейбоя — страсть к женщинам, азартным играм и алкоголю.

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