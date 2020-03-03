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В Великобритании выпустили золотую монету в честь Джеймса Бонда

Набор приурочен к выходу очередного фильма об агенте.

Фото : minfin.com.ua3 марта 2020, 18:07

Королевский монетный двор Великой Британии представил набор золотых монет, в который вошла самая дорогая и самая тяжелая монета в истории, передает zakon.kz.

По информации монетного двора, набор приурочен к выходу очередного фильма об агенте 007.

На ней выгравирован автомобиль Бонда – Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие о агента, а также пистолет шпиона.

Сэр Джеймс Бонд - коммандер Военно-морского флота Великобритании, также известный как "агент 007" — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется "бондианой" и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1954 по 2015 годы вышло 27 фильмов (в среднем один фильм в два года). Серия принесла ее создателям более 7 млрд долларов, став четвертым по успешности киносериалом в истории.

Отличительными качествами Бонда являются: авантюризм, решительность, нацеленность на силовое решение конфликтов, равно как черты плейбоя — страсть к женщинам, азартным играм и алкоголю.


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