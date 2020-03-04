Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Байзакского района

Рабочая поездка началась с посещения расположенного в селе Талас кооператива "Костобе-2019", созданного в рамках реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан.

В ходе рабочей поездки в Байзакский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой организаций социальной сферы, посетил крестьянские хозяйства и промышленные предприятия, объекты малого и среднего бизнеса, встретился с местными жителями, сообщает zakon.kz.

Рабочая поездка началась с посещения расположенного в селе Талас кооператива "Костобе-2019", созданного в рамках реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан. Закуплено 12 единиц техники на 47,1 миллиона тенге, в двух контейнерах установлено гидропонное оборудование по выращиванию трех тонн зеленого корма в неделю, который будет реализовываться среди членов кооператива.

Акима области не устроили темпы реализации пилотного проекта, выглядит проблематичным освоение до 10 марта оставшихся 300 миллионов тенге.

Государство выделяет необходимые средства на льготных условиях, надо работать совместно, тогда и проблемы можно решать эффективнее. Только от вас зависит дальнейшая перспектива столь хорошего начинания. Одна из задач – увеличение поголовья скота в целом по области, поэтому его надо приобретать в других регионах Казахстана, соседних государствах. К сожалению, данная работа акимом района ведется слабо, - акцентировал глава региона, обращаясь к фермерам.

В средней школе села Бурыл, так же как и в других восьми школах Байзакского района, наблюдается нехватка ученических мест. Здесь высокая рождаемость и большое количество приезжего населения, поэтому в планах – строительство в селе еще одного, третьего по счету, учебного заведения на 300 мест.

Жители Бурыла попросили помочь с капитальным ремонтом школы, жаловались на интенсивное движение и рост ДТП, отсутствие спортивной школы, недостаток уборочной техники. С другой стороны, у большинства хозяйств по 5-10 гектаров земли, нет оборотных средств на приобретение техники, но объединяться люди не спешат.

Мелкие крестьянские хозяйства постоянно испытывают проблемы с приобретением качественных семян, техники, удобрений. Надо объединяться и решать вопросы сообща, это единственный путь к успеху, - призвал крестьян Б. Сапарбаев.

Предпринимателями района произведено продукции на 58,8 млрд. тенге, доля в валовом продукте составляет 32%.

На предприятии по выпуску подсолнечного масла "Тараз май" состоялся разговор о развитии МСБ. Основные проблемы – высокие тарифы на коммунальные услуги, нехватка оборотных средств. Компании "Kaz Eco Fruit", занимающейся выращиванием яблок на 50 га, нужна отдельная линия электропередач для установки холодильного оборудования. Жамбылский филиал ТОО "Алель Агро" строит птицефабрику, но никак не может подключиться к местной подстанции и найти здание для завода по переработке мяса птицы в Таразе. Мощность предприятия составит 40 тыс. тонн мяса птицы в год, будет создано около 700 новых рабочих мест.

Другая птицефабрика – "Аулие-Ата Феникс" работает по голландской технологии, обеспечивая работой более 100 человек.

Голландские технологии применяются и в теплицах ТОО "Жасулан Флора", где выращивают ландшафтные цветы, в основном петуньи. Но есть и более дорогие и изысканные типа пеларгонии, семена которой приобретаются по цене 64 евро за тысячу штук.

В школе имени Н.Киикбаева села Сарыкемер обучаются более 1,8 тысячи учеников. Начиная с текущего года, здесь реализуется проект "Школа будущего сегодня", у каждого ребенка есть специальная карточка, с помощью которой можно контролировать время прибытия и ухода, установлены 53 видеокамеры, действует жесткая система безопасности. Б. Сапарбаев оценил качество школьного питания в местной столовой, встретился с родителями и педагогами.

Для нас главное – качество образования и воспитания молодого поколения. Родители должны поддерживать тесную связь со школой, сообща решать возникающие вопросы, - отметил аким области.

При посещении центральной больницы Б.Сапарбаев отметил необходимость ускорения темпов по регистрации в ОСМС жителей района. На сегодня неохваченными остаются 7121 человек, к процессу подключены волонтеры, среди населения распространяются соответствующие буклеты и памятки.

Вопросы развития молодежи, организации досуга обсуждались на встречах Бердибека Сапарбаева в молодежном ресурсном центре и колледже №3, который развивает новое направление – выращивание растений на гидропонике.

Ни в коем случае нельзя поддаваться на уловки различных провокаторов, которые могут использовать вас в своих корыстных целях, - предостерег молодежь Сапарбаев.

На встрече с жителями района в Доме культуры села Сарыкемер аким района доложил о социально-экономической ситуации и перспективных планах. Байзакцы поднимали вопросы строительства новых школ, центральной канализации, выдачи земельных участков под ИЖС и другие.

Мы должны сохранить главное – мир и спокойствие в обществе. Тогда будут успехи и в экономике, сельском хозяйстве, во всех других сферах. Среди приоритетных задач – повышение эффективности использования земель, укрупнение крестьянских хозяйств, развитие малого и среднего бизнеса, ускоренная реализация пилотного проекта повышения доходов сельчан, укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения. Работы много, и только вместе мы добьемся положительного результата, - резюмировал Бердибек Сапарбаев.

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