Условия очень просты.

В преддверии главного женского праздника – 8 марта, "Банк Хоум Кредит", совместно с сервисом онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси", решил порадовать своих клиенток приятным подарком в виде 100% кешбэка за поездки в период с 7 по 9 марта, передает zakon.kz.

Условия участия в акции очень просты - каждая казахстанка, оформившая дебетную карточку "Home Card" или кредитную карточку "ДОС" может автоматически стать участницей акции "100 % кешбэк" от банка и "Яндекс.Такси".

Мы решили провести подобную акцию в канун 8 марта, так как хотим порадовать наших клиенток и сделать им своеобразный комплимент от лица банка. Все полученные средства будут зачисляться на бонусный счет владелицы карты, после чего их можно будет конвертировать в "живые" деньги, и потратить на реализацию своих личных желаний или на то, что может порадовать родных и близких, - отметила начальник управления маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит Айдарбаева Лилия.

Во время проведения акции максимальная сумма кешбэка от общей стоимости поездок может составить до 15 000 тенге и будет начисляться в течение 10 рабочих дней после списания денег со счета.

Стоит отметить, что в акции могут участвовать как действующие, так и новые обладательницы карт "Банка Хоум Кредит".

Отметим, что карты обладают рядом неоспоримых преимуществ, таких как:

· бесплатный выпуск карт;

· бесплатное обслуживание по Home Card;

· возможность бесплатных переводов на карты любых банков РК;

· повышенный кешбэк;

· возможность конвертировать, накопленные бонусы в реальные деньги;

· снятие наличных без комиссий и много другое.

Ознакомиться с условиями каждой из карт и понять какая из них подходит именно вам можно по ссылкам: "Home Card", "ДОС".

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