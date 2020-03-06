Такси за счет банка - приятная акция для клиенток "Банка Хоум Кредит"
Условия очень просты.
В преддверии главного женского праздника – 8 марта, "Банк Хоум Кредит", совместно с сервисом онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси", решил порадовать своих клиенток приятным подарком в виде 100% кешбэка за поездки в период с 7 по 9 марта, передает zakon.kz.
Условия участия в акции очень просты - каждая казахстанка, оформившая дебетную карточку "Home Card" или кредитную карточку "ДОС" может автоматически стать участницей акции "100 % кешбэк" от банка и "Яндекс.Такси".
Мы решили провести подобную акцию в канун 8 марта, так как хотим порадовать наших клиенток и сделать им своеобразный комплимент от лица банка. Все полученные средства будут зачисляться на бонусный счет владелицы карты, после чего их можно будет конвертировать в "живые" деньги, и потратить на реализацию своих личных желаний или на то, что может порадовать родных и близких, - отметила начальник управления маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит Айдарбаева Лилия.
Во время проведения акции максимальная сумма кешбэка от общей стоимости поездок может составить до 15 000 тенге и будет начисляться в течение 10 рабочих дней после списания денег со счета.
Стоит отметить, что в акции могут участвовать как действующие, так и новые обладательницы карт "Банка Хоум Кредит".
Отметим, что карты обладают рядом неоспоримых преимуществ, таких как:
· бесплатный выпуск карт;
· бесплатное обслуживание по Home Card;
· возможность бесплатных переводов на карты любых банков РК;
· повышенный кешбэк;
· возможность конвертировать, накопленные бонусы в реальные деньги;
· снятие наличных без комиссий и много другое.
Ознакомиться с условиями каждой из карт и понять какая из них подходит именно вам можно по ссылкам: "Home Card", "ДОС".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!