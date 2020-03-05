После ссоры с женой мужчина сбил насмерть женщину с ребенком

Водитель полностью признал свою вину.

В Жамбылской области в селе Сарыкемер под колесами авто погибли женщина и трехмесячный ребенок, передает zakon.kz.

ДТП произошло накануне, 4 марта. Polisia.kz сообщает, что 28-летний водитель BMW 728 совершил наезд на пешеходном переходе на 44-летнюю женщину с трехмесячным ребенком. Мать скончалась на месте происшествия, девочку доставили в больницу Байзакского района. Там она скончалась от полученных травм.

Установлено, что дорога была сухая, без каких-либо дефектов. Заключение медицинского освидетельствования не подтверждает факт употребления алкогольных и наркотических веществ.

Со слов задержанного, в машине между ним и женой возникла ссора, водитель резко увеличил скорость. При объезде впереди движущейся машины он не справился с рулем и совершил наезд.

Полиция начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Водитель полностью признал свою вину и водворен в ИВС города Тараз, машина отправлена на спецстоянку. В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия.

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