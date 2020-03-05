В Бразилии киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

Ее онлайн-магазин обманул более сотни покупателей.

Бывшую бразильскую киберспортсменку Шейен shAy Викторио приговорили к 116 годам тюрьмы за мошенничество в бизнесе, передает zakon.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Она владела онлайн-магазином, который обманул более сотни покупателей.

Викторио руководила онлайн-магазином вместе со своим отцом и бывшим мужем с 2013 по 2017 год. За это время сервис не доставил 118 приобретенных товаров. Когда покупатели связывались с магазином, им отвечали, что товар получил непоправимый ущерб в ходе ДТП.

Из переписки Викторио следствие выяснило, что магазин продавал несуществующие товары и обвиняемая знала об этом. Девушка заявила, что обманом покупателей занимался исключительно ее бывший муж, а она к преступлению не причастна.

Сейчас Викторио находится на свободе, потому что ее адвокат подал апелляцию. До завершения разбирательств ее не будут заключать под стражу. В любом случае, ей не грозит пожизненный срок, потому что, согласно бразильскому законодательству, осужденные могут отбыть в тюрьме не более 30 лет.

Викторио была профессиональным игроком в Counter-Strike: Global Offensive. Она выступала на профессиональной сцене с 2008 по 2019 год за такие команды, как Keyd Stars, paiN Girls, mibr Girls и другие. Лучшими достижениями в ее карьере стало второе место на GAMECON Challenge CS:GO Feminino 2018 и четвертое на ESWC 2011 Women.

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