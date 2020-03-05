Биртанов объяснил, почему нужно отменить массовые мероприятия

Министр отметил, что централизованного приказа об отмене мероприятий или закрытия каких-то общественных мест нет. Но есть план, по которому аким того или иного региона имеет право сам принимать такие меры и объявлять.

Многие спортивные и культурные мероприятия по возможности отсрочены или отменены из-за угрозы коронавируса, так как никто не может дать гарантию за безопасность здоровья граждан, сказал на брифинге в СЦК министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции, соответствующие ограничения вводятся, отменяются, в первую очередь, праздничные мероприятия. Мероприятия, которые можно отсрочить, конференции, соревнования многие отменены, поскольку никто гарантии дать не может. Когда то или иное мероприятие запланировано, а у нас не будет ситуации, чтобы люди не ехали, не покупали, не создавали вот такой трафик, — сказал Биртанов.

Он добавил, что с целью защитить здоровье граждан были заблаговременно отменены спортивные и культурные мероприятия.

В будущем может быть включена страна в первую категорию. Поэтому мы всех заранее предупреждаем ограничить путешествия, не выезжать. Мы через каналы МИД предупреждаем. Исходя из того, что ситуация по заболеваемости по пикам каждый лень меняется, мы круглосуточно оцениваем эту ситуацию. Централизованно приказа об отмене мероприятий или закрытия каких-то общественных мест нет. Есть соответствующий план, по которому аким того или иного региона имеет право такие меры принимать и объявлять, — уточнил министр.

По его словам, на сегодня смысла вводить карантин у министерства нет. В пример он привел ситуацию с провинцией Хубей в КНР.

По остальным городам жизнь спокойно продолжалась. Так же в Южной Корее и в Италии. Нужно очень взвешено относиться, мы не должны верить тому, что такая угроза остановит жизнь в нашей стране. Но превентивно то, что можно отменить, то что можно без каких-то потерь сделать - делается. Независимо от рода деятельности у нас на карантине есть и спортсмены, и преподаватели, бизнесмены, и просто граждане, и члены экипажа. Для всех правила едины, — заключил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!