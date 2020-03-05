Праймериз в Nur Otan. Что это даст?

Такая политическая инновация привлечет много активных граждан, экспертов, общественников, журналистов.

Марат Башимов, директор экспертного института Европейского права и прав человека, доктор юридических наук, профессор, прокомментировал новость о том, что 5 марта на заседании Бюро Политического совета партии Nur Otan было принято решение о проведении внутрипартийного отбора – праймериз в новом формате, передает zakon.kz.

Дошла информация, что сегодня Бюро Политсовета партии "Нур Отан" обсуждало правила проведения праймериз. Слово малознакомое для казахстанцев, да и сам процесс не всем понятен. Многого ждали от этого заседания члены партии. Правда, подробности пока скудные. Скорее всего, детали увидим на объявленном политсовете партии - 18 марта. Но уже точно ясно, что правящая партия решила изменить на боле демократические подходы отбора своих делегатов в органы представительной власти, - написал в facebook Башимов.

Он отметил, что открытые праймериз впервые в истории партийной системы будут проведены по всей стране.

То есть у любого желающего, кто является членом партии "Нур Отан" или вступит в нее, есть шанс попасть в партийный список и стать депутатом Мажилиса или маслихата. Понятно, что праймериз – это сугубо внутрипартийная процедура, но она расширяет демократические возможности для членов партии быть избранным и влиять на принимаемые решения. Учитывая международную практику, можно предположить, что выборы будут проходить по принципу прямого тайного голосования. Отличие от традиционных всеобщих выборов в том, что право голоса будут иметь лишь члены партии, - пояснил Башимов.

Эксперты надеются, что такая политическая инновация привлечет много активных граждан, экспертов, общественников, журналистов.

"Праймериз при правильной организации и соблюдения всех принципов прозрачности и конкурентности, могут стать политическим и социальным лифтом", - резюмировал он.

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