В результате крупной операции в Казахстане, Турции и Европе изъято около 3 тонн героина

Тем самым, пресечен канал доставки наркотических средств.

Правоохранители Турции и Нидерландов провели совместную антинаркотическую операцию на территории пяти стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство Анадолу.

В результате совместной операции антинаркотических подразделений полиции Турции и Нидерландов конфисковано 2 тыс 384 килограмма героина.

Об этом в эфире телеканала CNN Türk сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Операция охватывала территорию пяти стран - Казахстана, Германии, Польши, Нидерландов и Турции, - рассказал глава МВД.

Тем самым, пресечен канал доставки наркотических средств из ряда стран у восточных границ Турции в Европу.

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