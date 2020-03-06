Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В результате крупной операции в Казахстане, Турции и Европе изъято около 3 тонн героина

Тем самым, пресечен канал доставки наркотических средств.

Фото : mk-turkey.ru6 марта 2020, 07:35

Правоохранители Турции и Нидерландов провели совместную антинаркотическую операцию на территории пяти стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство Анадолу.

В результате совместной операции антинаркотических подразделений полиции Турции и Нидерландов конфисковано 2 тыс 384 килограмма героина.

Об этом в эфире телеканала CNN Türk сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Операция охватывала территорию пяти стран - Казахстана, Германии, Польши, Нидерландов и Турции, - рассказал глава МВД.

Тем самым, пресечен канал доставки наркотических средств из ряда стран у восточных границ Турции в Европу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты