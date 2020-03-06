В результате крупной операции в Казахстане, Турции и Европе изъято около 3 тонн героина
Тем самым, пресечен канал доставки наркотических средств.
Фото : mk-turkey.ru6 марта 2020, 07:35
Правоохранители Турции и Нидерландов провели совместную антинаркотическую операцию на территории пяти стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство Анадолу.
В результате совместной операции антинаркотических подразделений полиции Турции и Нидерландов конфисковано 2 тыс 384 килограмма героина.
Об этом в эфире телеканала CNN Türk сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Операция охватывала территорию пяти стран - Казахстана, Германии, Польши, Нидерландов и Турции, - рассказал глава МВД.
Тем самым, пресечен канал доставки наркотических средств из ряда стран у восточных границ Турции в Европу.
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