В Турции заявили о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе

Помимо "нейтрализации" живой силы противника в результате бомбардировки уничтожены две гаубицы и две ракетные установки сирийской армии.

Министерство обороны Турции заявило о "нейтрализации" 21 сирийского военнослужащего в ответ на гибель турецкого солдата 5 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в турецком военном ведомстве заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела со стороны правительственных сил погибли еще двое турецких военных. Один из них был убит 4 марта, а другой - на следующий день, еще до подписания соглашения между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Идлибе.

По утверждению минобороны Турции, в ответ около 16.00 по местному времени (20.00 по времени Нур-Султана) турецкие беспилотники нанесли удар. Помимо "нейтрализации" живой силы противника в результате бомбардировки уничтожены две гаубицы и две ракетные установки сирийской армии, говорится в заявлении.

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