В Минздраве ответили на критику по поводу условий содержания казахстанцев на карантине

Этот вопрос на контроле у министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Официальный представитель министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип прокомментировал вопрос по поводу условий содержания казахстанцев, вернувшихся из стран, находящихся в неблагополучной зоне по коронавирусу, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос на контроле у министра здравоохранения Елжана Биртанова, на контроле у управления здравоохранения города Алматы. Он в данный момент находится там, в поликлинике, где проходит карантин, - сказал Ахметшарип на брифинге.

По его словам, медики прилагают максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для прохождения карантина.

Мы принимаем все меры по улучшению проживания карантизированных пациентов. Мы договорились с коммунальными службами. Мы даем больше тепла в эти палаты. Все моменты учтены, мы прилагаем максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для прохождения 14-дневного обязательного карантина, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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