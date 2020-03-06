В Минздраве ответили на критику по поводу условий содержания казахстанцев на карантине
Этот вопрос на контроле у министра здравоохранения Елжана Биртанова.
Фото : poland2day6 марта 2020, 16:46
Официальный представитель министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип прокомментировал вопрос по поводу условий содержания казахстанцев, вернувшихся из стран, находящихся в неблагополучной зоне по коронавирусу, передает корреспондент zakon.kz.
Этот вопрос на контроле у министра здравоохранения Елжана Биртанова, на контроле у управления здравоохранения города Алматы. Он в данный момент находится там, в поликлинике, где проходит карантин, - сказал Ахметшарип на брифинге.
По его словам, медики прилагают максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для прохождения карантина.
Мы принимаем все меры по улучшению проживания карантизированных пациентов. Мы договорились с коммунальными службами. Мы даем больше тепла в эти палаты. Все моменты учтены, мы прилагаем максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для прохождения 14-дневного обязательного карантина, - заключил он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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