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В Южной Корее деньги будут отправлять на карантин

А некоторые - сжигаться.

Фото : Pixabay7 марта 2020, 10:01

Центральный банк Южной Кореи сообщил о новых дополнительных мерах борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Банкноты будет изыматься из оборота на две недели и помещаться в сейф. Иногда купюры будут сжигать. Также банкноты будут подвергать высокотемпературной обработке - нагревать до 150 градусов Цельсия на три секунда, а затем хранить при 42-градусной температуре, для дезинфекции.

По данным на 6 марта, в Южной Корее было зафиксировано более 6200 случаев заболевания COVID-19.


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