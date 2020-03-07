В Южной Корее деньги будут отправлять на карантин

А некоторые - сжигаться.

Центральный банк Южной Кореи сообщил о новых дополнительных мерах борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Банкноты будет изыматься из оборота на две недели и помещаться в сейф. Иногда купюры будут сжигать. Также банкноты будут подвергать высокотемпературной обработке - нагревать до 150 градусов Цельсия на три секунда, а затем хранить при 42-градусной температуре, для дезинфекции.

По данным на 6 марта, в Южной Корее было зафиксировано более 6200 случаев заболевания COVID-19.

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