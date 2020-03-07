Осужденный к 13 годам вырастил цветы к 8 марта
Мужчина каждый день ухаживал за цветами.
Фото : moybiznes.org7 марта 2020, 15:21
Рецидивисты строго режима отправили цветы в женскую колонию на 8 марта, передает zakon.kz.
Как отметили в пресс службе Департамента УИС по ВКО, осужденные решили поздравить женщин, отбывающих наказание в женской колонии, с международным женским днем 8 марта.
В колонии строго режима осужденному к 13 годам лишения свободы удалось вырастить в теплице цветы ко дню 8 марта. Он создал идеальные условия для выращивания цветов и каждый день ухаживал за ними.
- Осужденные предложили администрации колонии, что хотят направить цветы в женскую колонию и поздравить женщин, отбывающих наказание в колонии. Вместе с цветами направили для приготовления блюд - укроп, петрушку, лук, чеснок и помидоры, - сказал начальник учреждения Сейтахметов Максат Маратулы.
По словам осужденных, к этой идее они пришли единогласно.
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