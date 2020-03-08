Российские ученые пересадят крысам сделанную в космосе костную ткань

Она будет доставлена с МКС 17 апреля.

Ученые России готовятся совершить первую операцию по пересадке крысам костной ткани, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Костная ткань будет получена в результате печати на биопринтере в космосе.Несколько серий по печати костей на Международную космическую станцию (МКС) доставят 9 апреля российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а новый эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крыс начнется 10 апреля.

17 апреля их вернет на Землю находящийся сейчас на станции экипаж.Полученные образцы ученые будут вживлять крысам и смотреть на то, насколько эти ткани подходят в качестве каркаса. Вживление, скорее всего, будет происходить в дефекты бедренной кости.

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