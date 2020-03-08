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Эрдоган пригрозил России односторонними действиями

Это произойдет если Россия не выполнит собственные обязательства

Фото : vladtime.ru8 марта 2020, 20:53

Турецкий лидер заявил, что республика своими силами добьется целей операции "Весенний щит", если Россия не выполнит свою часть соглашений по Сирии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Выступая в Стамбуле Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять односторонние действия в районе Идлиба в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы.

При этом он подчеркнул, что Турция не имеет к Сирии территориальных претензий. По словам турецкого лидера, основная задача Анкары - возвращение "в свои дома" 3,6 млн сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 млн человек, скопившихся у границы Турции в сирийской провинции Идлиб.

Он также отметил, что за прошедший месяц в Идлибе погибли минимум 59 турецких военных.

Напомним, что 5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции длившиеся несколько часов. Итогом переговоров стал введенный в провинции Идлиб режим прекращения огня, при этом подразделения сирийской армии, освободившие половину провинции, остались на своих позициях, несмотря на требования Анкары покинуть зону деэскалации. Кроме того, с 15 марта российские военные совместно с турецкими начнут совместное патрулирование трассы М4 от населенного пункта Трумба - два километра западнее Серакиба - до населенного пункта Айн-эль-Хабр.


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