Эрдоган пригрозил России односторонними действиями

Это произойдет если Россия не выполнит собственные обязательства

Турецкий лидер заявил, что республика своими силами добьется целей операции "Весенний щит", если Россия не выполнит свою часть соглашений по Сирии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Выступая в Стамбуле Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять односторонние действия в районе Идлиба в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы.

При этом он подчеркнул, что Турция не имеет к Сирии территориальных претензий. По словам турецкого лидера, основная задача Анкары - возвращение "в свои дома" 3,6 млн сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 млн человек, скопившихся у границы Турции в сирийской провинции Идлиб.

Он также отметил, что за прошедший месяц в Идлибе погибли минимум 59 турецких военных.

Напомним, что 5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции длившиеся несколько часов. Итогом переговоров стал введенный в провинции Идлиб режим прекращения огня, при этом подразделения сирийской армии, освободившие половину провинции, остались на своих позициях, несмотря на требования Анкары покинуть зону деэскалации. Кроме того, с 15 марта российские военные совместно с турецкими начнут совместное патрулирование трассы М4 от населенного пункта Трумба - два километра западнее Серакиба - до населенного пункта Айн-эль-Хабр.

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