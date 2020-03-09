Олимпийский огонь зажгут без зрителей
В церемонии примут участие только 100 человек.
Фото : Pixabay9 марта 2020, 17:45
Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей из-за коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Олимпийская церемония прикосновения к пламени пройдёт без зрителей. В ней примут участие только 100 человек, которые аккредитованы Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио. Мы призываем глав городов, через которые пройдет олимпийский огонь, следовать указаниям минздрава и Национальной организации общественного здравоохранения, - значится в заявлении Национального олимпийского комитета Греции.
Проведение церемонии запланировано на 12 марта. Она будет закрыта также и от журналистов.
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