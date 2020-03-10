Карагусова о погашении кредитов: Живут за счет нас с вами

Сам взял, так будь добр - рассчитайся.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Гульжана Карагусова высказалась о недобросовестных казахстанцах, которые не платят по кредитам, передает zakon.kz со ссылкой на Baigenews.kz.

- Я так сожалею, что в жизни брала всего два раза кредит – один раз ипотеку, второй раз - кредит. И все досрочно погашала. Зачем? Сейчас бы это все списали. Мы сами стимулируем недобросовестность. Хотя Елбасы все время говорил, что надо приучить и воспитать людей платить налоги, потому что кроме налогов наших с вами больше ничего у страны нет. Весь бюджет – это наши с вами государственные деньги, - сказала депутат во время презентации поправок в законопроект по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата.

Напомним, 26 июня Президент Казахстана поручил Правительству и Нацбанку принять беспрецедентные меры – списать долги по беззалоговым потребительским кредитам социально уязвимым слоям населения. Остальным казахстанцам – простить пеню и штрафы по кредиторской задолженности.

Списание долгов по беззалоговым потребительским кредитам коснулось шести категорий граждан: многодетные семьи; семьи, получающие пособие по потере кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получатели адресной социальной помощи; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

- И второе - ведь никто же не заставляет брать кредит. Прежде чем брать, ты просчитай и скажи. Сам взял, так будь добр - рассчитайся. А то получается, что одни налогоплательщики живут не за счет государства, а за счет нас с вами. Вот это недопустимо. Одни работают и платят налоги, а другие – извините, я не согласна с такой политикой, как гражданин, - добавила Карагусова.

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