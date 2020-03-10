Баталов встретился с руководством фонда "Даму"

Обеспечение занятости населения – это одна из важнейших задач - аким области.

10 марта аким Алматинской области Амандык Баталов встретился с председателем правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Гаухар Бурибаевой, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Алматинской области, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации в регионе государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса, а также был представлен новый руководитель регионального филиала фонда.

Поприветствовав гостей, Амандык Баталов сообщил, что благодаря принятым мерам по итогам прошлого года объем валового регионального продукта области превысил 3 трлн тенге, при этом доля МСБ в нем составила 32%.

- Фонд "Даму" оказывает области большую поддержку в сфере развития малого и среднего бизнеса. Мы со своей стороны всю необходимую помощь также оказываем. В этом году на совместную реализацию региональной программы "Жетісу", направленную на развитие МСБ, необходимые 500 млн. тенге из бюджета будут выделены, - сказал Баталов.

В свою очередь Гаухар Бурибаева, представив нового директора регионального филиала фонда Тимура Икеева, рассказала о работе, проведенной фондом в регионе, и поделилась достигнутыми в этой сфере результатами. Также она сообщила, что офисы фонда будут открыты в Каскелене Карасайского района и Талгаре Талгарского района.

Завершая встречу, Амандык Баталов подчеркнул, что обеспечение занятости населения – это одна из важнейших задач, в решении которой немаловажную роль играет важная совместная работа с АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

Стоит напомнить, что по итогам прошлого года в Алматинской области количество субъектов МСБ превысило 122 тысячи, поступления налогов от них выросли в 1,3 раза и составили 113 млрд. тенге. Предприниматели области получили господдержку на сумму 11,8 млрд тенге. Доля МСБ в валовом региональном продукте доведена до 32%.

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