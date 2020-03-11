Елбасы награжден звездой МГУ

Университет остается крупнейшим и важным образовательным учреждением России - Назарбаев.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, передает zakon.kz.

По информации сайта Елбасы, в ходе посещения вуза Нурсултан Назарбаев встретился с ректором В.Садовничим, ознакомился с экспозициями выставки Библиотеки Первого Президента, посвященной идее евразийской интеграции, а также осмотрел музей университета, где оставил запись в книге Почетных гостей.

Во время беседы с В.Садовничим Елбасы подчеркнул, что Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова имеет высокий авторитет и международное признание.

– Университет остается крупнейшим и важным образовательным учреждением России, который готовит специалистов по востребованным профессиям, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана подробно остановился на истории развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

– В стенах МГУ в марте 1994 года я выступил с идеей о создании Евразийского экономического союза. Мной была представлена концепция о планах дальнейшего сотрудничества. В 2014 году мы подписали Договор о создании Евразийского экономического союза, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчеркнул, что несмотря на сложности, объем товарооборота между странами-участницами Евразийского экономического союза растет.

– Более сорока стран изъявили желание присоединиться. Ведь в современном мире без интеграции прожить невозможно. Интеграция создает возможности для дальнейшего развития государства. Считаю, что у ЕАЭС есть перспектива. И всем нам предстоит большая работа, - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также отметил темпы развития филиала МГУ, расположенного в столице Казахстана.

– Согласно договоренностям с Президентом России, мы создали филиал МГУ в столице Казахстана. Сейчас филиал расширяется, наблюдается дефицит площади. Поэтому мы передаем для филиала МГУ учебный корпус общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров, - сказал Елбасы.

Согласно информации Министерства образования и науки, учебный корпус расположен в районе Сары-Арка и обладает проектной мощностью для обучения и подготовки 800 студентов. Кроме того, новый корпус казахстанского филиала МГУ будет способствовать развитию научно-исследовательского потенциала учебного заведения.

– Если мы хотим двигаться вперед и не отставать от научно-технического прогресса, нам необходимо заняться развитием образования. Поэтому мы создали в Казахстане "Назарбаев Университет". Для подготовки абитуриентов, соответствующих уровню вуза, мы построили по всей стране 22 интеллектуальные школы. Выпускники этих школ участвуют в международных олимпиадах, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь ректор Виктор Садовничий выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за визит, отметив особую роль Елбасы в укреплении интеграционных процессов на евразийском континенте.

– Я очень ценю ваше отношение к нашему университету и восхищаюсь вашим вкладом в развитие ЕАЭС. Вы принимали правильные и точные решения. И все время ориентировались только на сотрудничество, - сказал ректор МГУ.

В завершение встречи Почетный доктор МГУ Нурсултан Назарбаев был награжден высшей наградой вуза – "Звездой Московского университета".

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