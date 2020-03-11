Nur Otan: Большинство вокзалов Казахстана не адаптированы для инвалидов

На сегодняшний день в стране проживают порядка 700 тыс. граждан с инвалидностью.

Столичный вокзал "Нұрлы жол" – единственная в Казахстане железнодорожная гавань, полностью адаптированная для потребностей лиц с ограниченными возможностями. Об этом и развитии инфраструктуры для людей со специальными потребностями говорили на заседании Комитета партийного контроля Nur Otan, передает zakon.kz.

С 13 по 21 февраля этого года рабочая группа Комитета проверила 92 транспортных объекта по всему Казахстану, из них 25 ж/д вокзалов и 31 автовокзал, а также 24 ж/д и 12 автобусных станций. Результаты мониторинга, мягко говоря, удивляют. Как отметила в своем выступлении депутат Мажилиса Парламента РК, президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова, только 38% от общего количества ж/д вокзалов приведены в соответствие с требованиями национального стандарта. Хотя, у госорганов данные свидетельствуют об обратном.

- Согласно сведениям местных исполнительных органов работы по адаптации и паспортизации объектов транспортного обслуживания завершены практически во всех регионах. Т.е. формально объекты приняты и считаются абсолютно доступными для всех категорий граждан, - отметила Жанат Омарбекова.

Отдельное внимание спикер уделила общественном транспорту. Всего в стране на регулярных автобусных маршрутах задействовано 11 563 автобуса, однако меньше четверти из них оборудованы для людей с особыми потребностями.

- Для перевозки лиц с ограниченными возможностями приспособлены лишь 2664 ед. или всего 23%. При этом, согласно Закона "Об автомобильном транспорте" транспорт общего пользования снабжается устройствами для посадки и высадки пассажиров-инвалидов. О какой доступности может идти речь если даже нормы законодательства не соблюдаются! – возмутилась глава конфедерации инвалидов.

В ответ на критику вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов заявил, что министерством проводится жесткий контроль за общественными объектами (школы, больницы, аэропорты и др.).

- В прошлом году проведено порядка 1300 проверок в части обеспечения инвалидам доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. По 212 объектам наложены административные штрафы на общую сумму 46 млн. тенге. Реализован портал inva.gov.kz с интерактивной картой доступности самых разных учреждений. На сегодняшний день внесены данные более 31 тыс. объектов… Должен отметить, что местным исполнительным органам не в полном объеме выделяются денежные средства на адаптацию, реконструкцию объектов госорганов, – сказал вице-министр.

Тезис о недостаточности финансирования подверг сомнению председатель Комитета партийного контроля, депутат Мажилиса Павел Казанцев. По его словам, народные избранники часто ездят по регионам, и всегда обращают пристальное внимание на создание доступной среды.

"Политическая воля есть, на центральном уровне утвержден план. Деньги есть, финансирование есть вниз уходит и растворяется. А что, пандус – это космодром?! Даже если 500 лет этому зданию, сделать пандус, прикрепить навигационные доски, указатели, не сложно", – подчеркнул председатель Комитета.

На сегодняшний день в Казахстане проживают порядка 700 тыс. граждан с инвалидностью, а в целом к маломобильным группам относится около 30% населения.

Стоит отметить, что в рамках инициированного по поручению Елбасы, Председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева, системного проекта "Кедергісіз келешек" по всей стране адаптировано уже более 20 тысяч социально-значимых объектов, принято 78 поправок в законодательство, пересмотрены СНИПы и др. Порядка 13 тысяч членов "Nur Otan" - это люди с особыми потребностями.

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