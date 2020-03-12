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Где проводят лабораторное тестирование на коронавирус 

Исследования проводятся на 6-ти канальном ПЦР-оборудовании.

Фото : zik.ua12 марта 2020, 12:27

Лабораторную диагностику на СOVID-19 проводят вирусологические лаборатории РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" в 16 областных центрах и городах республиканского значения, сообщает zakon.kz.

Исследования проводятся на 6-ти канальном ПЦР-оборудовании.

Все лаборатории оснащены необходимым оборудованием, тест-системами на СOVID-19 производства Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В вирусологических лабораториях работают высококвалифицированные врачи-вирусологи, которые владеют всеми вирусологическими методами исследованиями. Поступаемые образцы незамедлительно берут в работу, анализы проводятся в течении 4-5 часов, - сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

Все образцы дополнительно исследуются в Национальном научном центре особо опасных инфекции МЗ РК имени Масгута Айкимбаева, где проводится тестирование на отечественных праймерах. А также тестируются в Научно-практическом центре санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга на тест-системах производства РФ и предоставленных ВОЗ.

Таким образом, проводится 3-х кратный контроль лабораторной диагностики.


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