Сколько медицинских масок в день выпускает Казахстан

На 80% это отечественные маски.

На брифинге представители Правительства Казахстана ответили на вопрос о дефиците медицинских масок в нашей стране и высоких ценах на них, передает zakon.kz.

Многие знают, что во многих магазинах цена на маски превышает 100 тенге.

По ценам непростой вопрос, некоторые скупили большой объем масок, через сайт продавали, за 100 тенге стоимость. Те маски, которые выпускают в Казахстане, цена 55 тенге. Если в аптеках перепродажа, то это перепродажа скупленных масок. 100% обеспечить все аптеки невозможно, но мы четко определили аптеки, где контролируются продажи. По всем областям доставка масок обеспечивается. Сегодня под контролем ПМ контролируется объем производства масок. По аптекам, где работают дистрибьюторы, известно нам все. До 230 тыс. масок в день Казахстан обеспечивает, до 250 тыс можем довести. 1700 аптек в Казахстане, дистрибьюторные комапнии обеспечивают доставку. Эти компании сами дадут информацию, - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Глава Минздрава добавил, что в стране достаточно масок.

Есть свое производство масок, на 80% это отечественные маски. В этом году мы получили запрет на экспорт, вопрос обеспечения масками решается , ежедневно чтобы производилось и выпускались, - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Альберт Ахметов

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