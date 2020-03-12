Какие пандемии, кроме коронавируса, еще грозили миру

Самая масштабная пандемия зафиксирована в 2009 году в связи с распространением вируса H1N1 (свиной грипп).

Как известно, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус. Почему распространение коронавирсуа признано пандемией и когда еще в мире происходили пандемии и вспышки опасных заболеваний, рассказывает zakon.kz.

В ВОЗ прогнозируют дальнейшее распространение коронавируса по всем странам мира и рост числа смертей от него.

Уже сейчас случаи заражения коронавирусом отмечены уже в более чем 50 странах. Среди этих стран - Исландия, Белоруссия, Мексика, Нидерланды и Новая Зеландия, в которых случаи заражения произошли недавно.

По последним данным, в мире заражено этим вирусом более 80 тыс. человек. Примерно 2,8 тыс. человек скончалось, подавляющее большинство из них - в китайской провинции Хубэй.

Почему пандемия?

Вспомним терминологию. Так, эпидемией признается распространение какой-либо инфекционной болезни, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории. Пандемия - это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Это означает, что масштабы заболевания вышли далеко за пределы обычной эпидемии. Люди массово заражаются не только на территории своей страны, но и в сопредельных государствах, а впоследствии - во всем мире.

При этом четких рамок для такой болезни не существует, каждый конкретный случай оценивает специальный комитет ВОЗ.

Свиной, Птичий грипп и другие...

Аналогичное стремительное распространение вируса в мире происходило в 2009-2010 годах, когда был зафиксирован "свиной грипп", вызванной вирусом H1N1.

Весной 2009 года вспышка нового штамма вируса гриппа отмечалась в Мексике и США. Тогда ВОЗ выразила серьезную обеспокоенность этим новым штаммом по причине того, что существует возможность его передачи от человека к человеку, а также имеется высокая смертность в Мексике. 29 апреля на экстренном заседании ВОЗ повысила уровень пандемической угрозы с 4 до 5 баллов.

11 июня 2009 года ВОЗ объявила о пандемии свиного гриппа, первой пандемии за последние 40 лет. В этот же день ему была присвоена шестая степень угрозы

На 27 августа уже было зарегистрировано около 25 5716 случаев инфицирования гриппом A/H1N1 и 2 627 смертей в более чем 140 регионах мира.

В общей сложности, по данным ВОЗ, это заболевание охватило 214 стран и территорий мира и затронуло 30% населения Земли. В 2012 году ученые, в том числе эксперты ВОЗ, пришли к выводу, что в результате этой болезни погибли около 284,5 тысяч человек.

Эти оценки, полученные с использованием математической модели, в 15 раз превысили число лабораторно подтвержденных случаев смерти, зарегистрированных ВОЗ (18,4 тысяч).

Шкалы ВОЗ

В 2005 году ВОЗ разработала международные медико-санитарные правила (ММСП) и шкалу, включавшую шесть фаз возникновения и развития эпидемий: от фазы 1 (с низким уровнем риска заражения) до фазы 6 - пандемической.

В соответствии с этой шкалой в 2009 году и была объявлена пандемией вспышка болезни, вызванной вирусом H1N1 ("свиной грипп").

Однако это решение подверглось критике, организацию стали обвинять в том, что она создала панику, многие страны закупили вакцины в объемах, намного превышающих реальную необходимость в них.

После чего ВОЗ перестала использовать шестиуровневую шкалу. В случаях резкого ухудшения эпидемиологической обстановки организация стала объявлять "ситуацию угрозы общественному здоровью на международном уровне" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).

Такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые представляют риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества".

В классификации ВОЗ чрезвычайная ситуация может иметь минимальные последствия (1-й класс), умеренные (2-й класс) или значительные (3-й класс). Информации о том, сколько стран должны зарегистрировать заболевание, чтобы констатировать чрезвычайную ситуацию международного уровня того или иного класса, нет.

Решение принимается Чрезвычайным комитетом ММСП по каждому конкретному случаю на основании географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает, и его влияния на общество в целом.

Вспышки и ЧС

После 2009 года ВОЗ пять раз объявляла о чрезвычайных ситуациях международного значения - в 2014 году по поводу полиомиелита и вируса Эболы (26 593 случая, 11 005 смертей), в 2016 и 2018 годах - вируса Зика,

Также в мире были зафиксированы вспышки вирусных инфекцией, немало напугавших людей своим распространением и приведшим к паническим настроениям.

Так, в 2002 году мир сотрясала Атипичная пневмония - 8 тысяч случаев, 800 смертей, в 2003 году была отмечена вспышка "птичьего гриппа", распространившегося в том числе на людей. Был зарегистрирован 861 случай, 455 смертей. Стоит отметить, что распространение "птичьего гриппа" также началось с Китая.

В 2012 году бушевал ближневосточный респираторный синдром (MERS) - зафиксировано 2250 случаев, 850 смертей.

Подготовила Лариса Черненко

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