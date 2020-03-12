Более 7 млн тенге штрафа заплатят сельские акимы в Жамбылской области 

Их осудили за злоупотребление должностными полномочиями.

Осуждены два сельских акима в Жамбылской области. Они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, сообщает zakon.kz.

Аким Дулатского сельского округа Щуского района осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Он незаконного перечисления оплаты за фактически не выполненные работы по объекту "Установка дворовых, детских и игровых площадок для волейбола и минифутбола в с.Байдибек Шуского района" на сумму 1 241 тыс. тенге (ущерб возмещен в ходе досудебного расследования). Он заплатит штраф - 500 МРП (1 325 500 тенге).

Бывший аким района Т.Рыскулова осужден за коррупционное преступления. Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного привлечения спец.техники подведомственных организации для уборки снега аффилированного предприятия для посева и уборки урожая, а также незаконной даче указаний директору ТОО "Меркі жолдары" о выплате 2 млн третьему лицу. Он заплатит штраф - 2 500 МРП (6 312 500 тенге).

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