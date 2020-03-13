Япония не рассматривает проведение Олимпийских Игр без зрителей

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Власти Японии не предполагают проведение Олимпийских Игр в Токио без зрителей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такой вариант не предполагается, - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга на регулярной пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что правительство Японии в курсе высказываний президента США Дональда Трампа о том, Олимпиаду стоило бы перенести на год из-за коронавируса, однако японские власти намерены сделать все необходимое для того, чтобы Игры прошли согласно установленному графику.

В этой нашей позиции нет никаких изменений, - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что проведение Олимпийских Игр в Токио следовало бы отложить на год из-за угрозы распространения коронавируса.

Позднее у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Японии, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг коронавируса. По словам Есихидэ Суги, премьер-министр Абэ заверил американского президента в том, что "власти Японии делают все необходимое для благополучного проведения Игр".

Трамп, в свою очередь, положительно оценил меры, предпринимаемые японской стороной, - добавил японский генсек.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

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