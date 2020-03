Little Big презентовала песню для "Евровидения"

​Композиция называется UNO.

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении", сообщает zakon.kz.

3 марта стало известно, что Россию на "Евровидении" представит группа Little Big. В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

Как сообщает Первый канал, Little Big прежде всего известна своими вирусными хитами, один из которых – "Skibidi" – стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей. Заразительный танец из видео стал, возможно, самым популярным мемом в России – мимо него не могут пройти ни телезвезды, ни популярные рэпперы и инфлюенсеры. Феномен Little Big получил развитие после выхода сингла "I'm OK", который стал недавно одним из самых популярных мемов на платформе TikTok, набрав 199,3 миллиона просмотров.

