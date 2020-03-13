Биртанов рассказал об алгоритме лечения зараженных казахстанцев
Специфического лечения пациенты не требуют.
Фото : 24.kz13 марта 2020, 15:10
Министр здравоохранения Елжан Биртанов на пресс-конференции рассказал о том, какой будет алгоритм лечения людей, заболевших коронавирусом, передает zakon.kz.
Мы изначально говорили, что это новый штамм. Это новый коронавирус. Он отличается от тех, что были ранее обнаружены. Проявления болезни - другие. Рекомендации получаем от ВОЗ, от наших посольств. Основная масса протекает бессимптомно, в легкой степени и не требует лечения. В протоколах многих стран, которые сталкиваются с этой болезнью, в принципе они находятся на домашнем карантине, в госпитализации необходимости нет. Это означает, что специфического лечения они не требуют, - сказал он.
Он добавил, что казахстанцам не стоит сильно переживать.
Разумеется, как у любой болезни могут быть тяжелые и средние степени. В основном, это связано с состоянием иммунной системы, организма, наличием хронических болезней. Еще раз повторю, в легкой степени - лечения не требуется: обильное питье и противовоспалительные препараты. А если есть осложнения - вызвать скорую помощь. В тяжелой форме предлагаются противовирусные препараты - они у нас есть, - добавил министр.
По его словам, сверхъестественного ничего нет.
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