Как коронавирус и снижение цен на нефть повлияли на обвал биткоина

На утро 13 марта самая известная криптовалюта упала до отметки 4891 доллар за единицу.

Стоимость биткона опустилась на более чем 30% до 4891 доллара к утру 13 марта. Это произошло на фоне продолжающегося снижения цен на нефть, пандемии нового коронавируса по всему миру со всеми вытекающими последствиями и обрушением американского фондового рынка. Корреспондент zakon.kz выяснил у авторитетного эксперта, руководитель отдела анализа данных международной криптобиржи Юрия Мазура, как взаимосвязано падение биткоина со всеми этими событиями.

Специалист отметил, что несмотря на децентрализацию и определенную независимость от политических и экономических факторов, криптовалюта, как и любой другой актив, подвержена влиянию общих настроений на рынке. Действительно, в течение недели произошли сразу несколько кризисных событий: обвал цены на нефть, падение фондовых рынков до новых рекордных минимумов, усиление паники вокруг пандемии коронавируса.

Я не могу сказать, что цена биткоина прямо коррелировалась с ценами на нефть и акции. В этом вопросе корреляция составляла 0,3% и не сильно влияла на стоимость монеты. Но в четверг произошло еще одно неприятное событие - падение индекса S&P, с которым корреляция биткоина четко прослеживается. За сутки показатель S&P упал на 9,51%. Это огромное падение. После этого началась настоящая паника, а индекс страха, который как раз оценивает настроение рынка, установился на максимуме. Другими словами, люди стали продавать активы, которые еще можно продать. К ним как раз относятся золото и биткоин. В силу большей волатильности криптовалюты биткоин первым был “выброшен” на биржи, - отметил руководитель отдела анализа данных международной криптобиржи CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По его словам, “киты” начали массово выставлять ордера на продажу, что и привело к резкому снижению стоимости биткоина.

Сложно сказать, что именно падение цены на нефть оказало влияние на биткоин. Скорее, это группа факторов, которые разрушали фондовые, сырьевые и валютные рынки. Криптовалюта просто оказалась более устойчивой ко всему происходящему, поэтому показала падение в последнюю очередь. И нужно понимать, что за рынком нефти, к примеру, всегда стоит определенное государство, готовое оказать поддержку активу. Криптовалюты - независимые инвестиционные инструменты, поэтому не удивительно, что биткоин, который является достаточно молодым инструментом, в конечном счете не выдержал давления и поддержал нисходящий тренд, - заключил эксперт.

Альберт Ахметов

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