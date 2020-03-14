Озвучены подробности о втором случае коронавируса в Нур-Султане

Она говорила, что была в Германии, хотя прибыла из Варшавы.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в СЦК сообщила информацию о втором выявленном столице случае коронавируса, передает zakon.kz.

По новому случаю в Нур-Султане. Второй случай в городе это буквально в эти часы регистрация была. У гражданки Казахстана, которая находится в стационаре. Она была изолирована 12 марта в рамках проведения мониторинга за лицами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных стран. Она говорила, что была в Германии, хотя прибыла из Варшавы. Поэтому мы ее госпитализировали, - сказала Кисикова.

На данный момент ее состояние удовлетворительное. Начато лечение по клиническому протоколу "коронавирусная инфекция".

На борту, где она летела, было 86 пассажиров.

Проводится работа с контактными лицами. Информацию дополнительно предоставим, - сказала спикер.

У второй женщины с коронавирусом состояние тоже удовлетворительное.

Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!