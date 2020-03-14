В Алматы закрыли каток "Медео"

Еще утром, судя по комментариям, каток работал.

В Алматы закрыли каток "Медеу", передает zakon.kz.

Уважаемые алматинцы и гости города! К сожалению, вынуждены объявить о прекращении массовых катаний на катке "Медеу". Благодарим за понимание, - сообщила администрация комплекса.

Еще утром, судя по комментариям, каток работал.

По последним данным в Алматы выявили четверых инфицированных.

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