В Алматы закрыли каток "Медео"
Еще утром, судя по комментариям, каток работал.
Фото : instagram14 марта 2020, 14:37
В Алматы закрыли каток "Медеу", передает zakon.kz.
Уважаемые алматинцы и гости города! К сожалению, вынуждены объявить о прекращении массовых катаний на катке "Медеу". Благодарим за понимание, - сообщила администрация комплекса.
Еще утром, судя по комментариям, каток работал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⚠️Құрметті алматылықтар және қала қонақтары! ⠀ Өкінішке орай, "Медеуде" жаппай сырғанаулардың тоқтатылғанын хабарлауға мәжбүрміз. ⠀ Түсіністікпен қарағандарыңыз үшін рахмет ???????? ⠀ ——— ⠀ ⚠️Уважаемые алматинцы и гости города! ⠀ К сожалению, вынуждены объявить о прекращении массовых катаний на катке «Медеу». ⠀ Благодарим за понимание ????????
По последним данным в Алматы выявили четверых инфицированных.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011565-21ae60659192d1d905f29f38f4739712
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...