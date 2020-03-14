Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Правительственная делегация посетила Актюбинскую областную инфекционную клиническую больницу

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил акиму области усилить разъяснительную работу среди населения.

Фото : -14 марта 2020, 20:50

14 марта члены правительственной делегации во главе с заместителем премьер-министра РК побывали в Актюбинской областной инфекционной клинической больнице, сообщает zakon.kz.

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев проинформировал членов делегации о принимаемых мерах, подчеркнув, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.

Прибывшие из КНР, Ирана, Южной Кореи, Италии с 12 марта изолируются на 14 дней в отдельно выделенное для этих целей медицинское учреждение, из Франции, Германии, Испании на 14-дневный домашний карантин, - сказал Асет Калиев.

Созданы коечный фонд на 130 коек, госпитали с модернизированной материально-технической базой, провизорный госпиталь на 200 коек, обсервация на 500 коек. Лечебные учреждения обеспечены необходимыми медикаментами, создан запас медикаментов, медперсонал обучен и оснащен средствами индивидуальной защиты.

Асет Калиев сообщил, что в розничной аптечной сети имеются проблемы с масками. ТК "Фарм" ежедневно выпускает 4 тысячи маски. В связи с удорожанием цен на сырье маски реализуются по 80-100 тенге.

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил акиму области усилить разъяснительную работу среди населения.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты