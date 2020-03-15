Медики Нур-Султана рассказали о помещенных на карантин

Перед обходом врачи одевают защитную одежду. В здании работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха и система вентиляции.

В каких условиях содержатся помещенные на карантин рассказали врачи Нур-Султана, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По словам врача инфекциониста многопрофильного медицинского центра города Нур-Султан Сауле Атыгаева, ее рабочий день начинается в 7:30 утра и заканчивается поздно вечером. И это, не считая ночной смены.

Перед обходом врачи одевают защитную одежду. В здании работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха и система вентиляции.

Все палаты у нас практически одноместные. В палате интенсивной терапии у нас пациентов нет. На сегодня у нас все готово к приему пациентов. Это двухместная палата, есть прикроватные мониторы, которые позволяют отслеживать состояние больного, есть дефибриллятор, подводка кислорода. То есть если поступит пациент тяжелый с пневмонией и дыхательной недостаточностью, то наш реаниматолог сможет оказать помощь, - говорит Сауле Атыгаева.

В больнице есть имеется комната для проведения электрокардиограммы, при выходе из помещений имеется антисептик. По словам врачей, все в порядке и с питанием пациентов.

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