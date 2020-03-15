Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Медики Нур-Султана рассказали о помещенных на карантин

Перед обходом врачи одевают защитную одежду. В здании работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха и система вентиляции.

Фото : Ruradar.com15 марта 2020, 22:54

В каких условиях содержатся помещенные на карантин рассказали врачи Нур-Султана, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По словам врача инфекциониста многопрофильного медицинского центра города Нур-Султан Сауле Атыгаева, ее рабочий день начинается в 7:30 утра и заканчивается поздно вечером. И это, не считая ночной смены.

Перед обходом врачи одевают защитную одежду. В здании работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха и система вентиляции.

Все палаты у нас практически одноместные. В палате интенсивной терапии у нас пациентов нет. На сегодня у нас все готово к приему пациентов. Это двухместная палата, есть прикроватные мониторы, которые позволяют отслеживать состояние больного, есть дефибриллятор, подводка кислорода. То есть если поступит пациент тяжелый с пневмонией и дыхательной недостаточностью, то наш реаниматолог сможет оказать помощь, - говорит Сауле Атыгаева.

В больнице есть имеется комната для проведения электрокардиограммы, при выходе из помещений имеется антисептик. По словам врачей, все в порядке и с питанием пациентов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты