Здравоохранение США не готово к коронавирусу - Сандерс

По мнению сенатора, проблема заключается в отсутствии единой системы оказания помощи всем гражданам страны.

Система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией коронавируса, поскольку не существует как единая система оказания помощи всем гражданам страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Мы не готовы и не были готовы, потому у нас нет системы. У нас тысячи страховых (медицинских) планов, которые не являются системой, которая готова оказывать медицинские услуги всем людям, - сказал Сандерс в ходе теледебатов с другим кандидатом в президенты бывшим вице-президентом Джо Байденом.

По словам Сандерса, ежегодно в условиях отсутствия эпидемии в США умирают 60 тысяч человек из-за того, что не могут вовремя попасть на прием к врачу.

Ясно, что этот кризис (с коронавирусом) делает ситуацию только хуже, - добавил сенатор.

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