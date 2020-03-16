На что обратил внимание Токаев в своем обращении к казахстанцам

В частности, усиливается охрана общественного порядка, введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта выступил с обращением к народу страны, передает zakon.kz.

Он напомнил, что ввел на всей территории Казахстана чрезвычайное положение на период с 8 часов 16 марта до 7 часов 15 апреля. При этом он отметил, что в случае необходимости действие режима может быть продлено.

Также, по словам главы государства, усиливается охрана общественного порядка, введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Мы ввели ЧП в Казахстане. Многие строили планы на праздники. Хотели посетить концерты. Но, к сожалению, ради здоровья, придется воздержаться. Ограничения касаются ТРЦ. Режим функционирования рынков определит комиссия, - отметил он.

Также глава государства сообщил, что школьники отправлены на каникулы. Это внесет коррективы в систему образования. Но самое главное - это здоровье детей, сказал Токаев.

Вместе с тем Президент затронул тему непростой экономической ситуации в стране и мире, и влияние режима ЧП на экономику страны. и в связи с этим подписал специальный указ "О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства".

По его словам, этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это понадобится.

"Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей. Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах", - сказал Токаев.

В Казахстане ощущается последствия колоссального кризиса, мы примем меры, чтобы не допустить роста безработицы. Международные резервы страны составляют 90 млрд долларов, это гарантия стабильности экономики и выплаты социальных обязательств государства. Средства переориентируем на те направления, создание новых рабочих мест, это порядка 300 млрд тенге, - сказал Президент.

Остановился он и на ценах, заметив, что спекулятивное завышение цен недопустимо, акимы возьмут этот вопрос на жесткий контроль.

В завершение своего выступления глава государства призвал всех к спокойствию.

Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности. Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону. Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны, - заключил он.

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