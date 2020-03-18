Казахстан организует авиарейсы для возврата своих граждан

Будут организованы 17 рейсов из 13 стран.

Власти Казахстана организуют рейсы для возвращения своих граждан, отдыхающих за рубежом, сообщает zakon.kz.

Администратором системы гарантирования прав туристов "Туристік Қамқор" совместно с уполномоченным органом – комитетом туризма и спорта - было принято решение о начале процесса возврата всех туристов в Казахстан и временной приостановке приема перечислений за туркода, - значится в информации нацфонда.

Всего планируется организовать 17 рейсов для возврата туристов из 13 стран. Первый борт был отправлен во вторник, 17 марта, за туристами на остров Гоа.

В связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения.

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