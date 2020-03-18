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Казахстан организует авиарейсы для возврата своих граждан

Будут организованы 17 рейсов из 13 стран.

Фото : Pixabay18 марта 2020, 00:32

Власти Казахстана организуют рейсы для возвращения своих граждан, отдыхающих за рубежом, сообщает zakon.kz.

Администратором системы гарантирования прав туристов "Туристік Қамқор" совместно с уполномоченным органом – комитетом туризма и спорта - было принято решение о начале процесса возврата всех туристов в Казахстан и временной приостановке приема перечислений за туркода, - значится в информации нацфонда.

Всего планируется организовать 17 рейсов для возврата туристов из 13 стран. Первый борт был отправлен во вторник, 17 марта, за туристами на остров Гоа.

В связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения.


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