ДГД Алматы открыл горячую линию из-за коронавируса

Во всех органах госдоходов ограничено посещение налогоплательщиков и участников ВЭД.

Департамент государственных доходов Алматы сообщает, что во всех органах госдоходов ограничено посещение налогоплательщиков, поэтому открыт call-центр, передает zakon.kz.

ДГД по городу Алматы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщает:

1. Во всех органах государственных доходов ограничено посещение налогоплательщиков и участников ВЭД;

2. По всем консультационным вопросам обращаться по телефонам УГД, ТП:

УГД по Ауэзовскому району:

303-25-69, 303-25-21, 303-25-26, 303-25-33,

8702-811-88-33 Aktiv, 8701-409-00-08 K-CELL, 8705-208-05-94 Beeline,

8775-822-22-22 Aktiv, 8777-614-76-67 Beeline, 8707-381-90-49 Теле2,

УГД по Бостандыкскому району:

275-48-24, 274-08-19, 274-46-64, 8707-939-54-26 Теле2, 8701-601-02-37 Aktiv,

8701-272-22-20 K-CELL, 8702-777-72-75 K-CELL, 8707-145-39-48 Теле2,

8707-191-61-51 Теле2

УГД по Жетысускому району:

279-29-54, 279-57-72, 279-42-65, 8707-186-03-56 Теле2, 8747-521-20-84 Теле2,

8775-614-20-06 Aktiv 8777-349-68-56 Beeline

УГД по Алмалинскому району:

267-69-80, 8705-760-92-51 Beeline, 8707-343-29-98 Теле2, 8778-528-31-16 Aktiv

УГД по Турксибскому району:

221-58-68, 221-58-62, 221-58-61, 8700-646-20-32 Beeline, 8707-741-78-70 Теле2,

8702-461-83-87 Aktiv, 8747-593-02-21 Теле2

УГД по Медеускому району:

272-80-79, 267-71-71, 267-71-73, 8701-799-76-76 K-CELL, 8707-115-47-48 Теле2,

8702-107-26-68 Aktiv, 8778-978-08-01 Aktiv

УГД по Алатаускому району:

299-87-22, 299-85-34, 299-84-61, 8701-747-86-91 K-CELL, 8778-417-82-85 Aktiv,

8747-414-28-18 Теле2, 8707-791-51-26 Теле2

УГД по Наурызбайскому району:

338-21-09, 390-64-00, 8777-024-17-25 Beeline, 8707-933-93-31 Теле2,

8775-759-77-17 Aktiv

Таможенный пост "Алматы - Центр таможенного оформления":

259-70-00, 259-81-60, 259-81-55, 8701-711-16-03 K-CELL,

8707-101-54-82 Теле2, 8777-020-70-26 Beeline,

Таможенный пост "Алмалы – центр таможенного оформления":

259-81-61, 259-81-68, 259-70-92, 8777-513-75-81 Beeline,

8777-258-58-22 Beeline, 8707-212-57-25 Теле2

Таможенный пост "Жетісу":

388-89-75, 388-89-07, 388-88-70, 388-89-39, 330-60-61, 385-22-75,

270-31-45, 2703-409, 8701-111-41-59 K-CELL, 8778-828-01-33 Aktiv,

8701-788-13-88 K-CELL, 8777-238-55-77 Beeline, 8702-718-02-40 Aktiv,

8747-785-99-19 Теле2, 8701-566-21-58 K-CELL, 8707-555-31-06 Теле2

ДГД по г.Алматы: 267-69-15, 267-69-97

социальные сети (инстаграмм, фейсбук) @dgdalmaty.

При этом, для удобства налогоплательщиков предусмотрены телефонные номера разных операторов.

3. Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде. Данное продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности за 2019 год – 100.00, 110.00, 150.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00, 860.00, 870.00, 871.0, 920.00. При этом, налогоплательщикам не требуется представлять какие-либо заявления или уведомления о продлении срока.

4. Государственные услуги доступные в электронном виде оказываются только через информационные системы КГД, egov.kz.

ДГД по Алматы искренно желает всем налогоплательщикам и членам их семей здоровья, выдержки и понимания в связи возникшей ситуацией по Алматы, - говорится в сообщении.

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