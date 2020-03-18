Информацию о заражении сотрудников прокомментировали в суде Нур-Султана
Работа судов Нур-Султана не приостановлена и ведется дистанционно.
Фото : Руслан Баймулдин18 марта 2020, 11:52
В пресс-службе горсуда столицы прокомментировали рассылку о заражении судей коронавирусом, передает zakon.kz.
В социальных сетях распространяется информация по поводу зараженных коронавирусом сотрудников суда города Нур-Султана. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и являетcя фейковой, - сообщили в суде.
Работа судов Нур-Султана не приостановлена и ведется дистанционно.
За получением информации о зараженных короновирусом лицах, следует обратиться в уполномоченные органы либо в Call-центр по номеру 1406.
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