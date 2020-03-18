Единую систему приема жалоб создадут в Казахстане

Система будет работать по принципу "одного окна".

На пленарном заседании мажилиса парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей", предусматривающий создание Единой системы жалоб для потребителей товаров и услуг, передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов указал, что к основным проблемам защиты прав потребителей можно отнести отсутствие целостной и эффективной системы в сфере защиты прав потребителей; недостаточное понимание недобросовестными предпринимателями ответственности перед потребителями; отсутствие простого и четкого алгоритма защиты прав потребителей.

В связи с этим представляю разработанный правительством законопроект по вопросам защиты прав потребителей. Законопроект основывается на смешанной модели защиты потребителей государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Суть смешанной модели заключается в осуществлении государством "умного" администрирования, где восстановлением нарушенных прав занимаются институты досудебного регулирования, - сказал он.

Глава ведомства кратко остановился на основных положениях документа. В первую очередь вводится трехступенчатая система рассмотрения жалоб. I уровень –рассмотрение жалобы продавцом самостоятельно либо через институты досудебного урегулирования споров. II уровень –направление жалобы в уполномоченный орган. III уровень–подача жалобы в суд, которая должна применяться только в особо спорных случаях.

Последовательное и своевременное истребование потребителем своих прав посредством первых двух уровней приведет к снижению нагрузки на судебные органы. Мы хотим создать систему, в которой права потребителей будут защищены с минимальными издержками времени, денег и нервов, - подчеркнул Султанов.

Также законопроектом предусматривается создание Единой информационной системы приема жалоб в сфере защиты прав потребителей по принципу "одного окна".

На сегодня разрозненное понимание госорганов и НПО своей роли и задач в сфере защиты прав потребителей не дают возможности формированию достоверной статистики, определению и решению системных проблем в этой сфере. Как следствие, 51% населения страны считают, что уровень доверия к госорганам по вопросам защиты прав потребителей снижается. Концентрация всех "защитников потребителей" в ЕИС предоставит возможность упрощения и удешевления процедур подготовки жалоб, мониторинга качества их рассмотрения, формирования объективной статистики и внедрению системы аналитической отчетности, - уточнил глава Минторговли.

По его данным, результаты анализа жалоб будет рассматриваться на Межведомственном Совете по защите прав потребителей, который даст возможность безотлагательно изменять проблемные НПА, обеспечит должный контроль за эффективностью принимаемых госорганами решений.

Также планируется поддержка неправительственных организаций в сфере защиты прав потребителей. В частности, в рамках действующей компетенции расширен предмет государственного социального заказа. Госзаказ будет предоставляться общественным организациям на оказание представительских услуг социально-уязвимым слоям населения, которые смогут получить бесплатную правовую защиту.

Кроме того, в профилактических целях общественные объединения потребителей наделены компетенцией по осуществлению общественного контроля.

Законодательное закрепление перечисленных положений повлечет серьезные положительные изменения в жизни потребителей. Это формирование целостной и понятной для населения системы защиты прав потребителей; активизация общественных объединений потребителей; повсеместное восстановление нарушенных прав и возмещении убытков потребителей; существенное повышение социальной и материальной ответственности бизнеса, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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