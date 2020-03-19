Аким СКО: Запасов продовольствия достаточно, выпускаем маски и антисептики

На данный момент инфицированных в области нет.

В эфире региональных телеканалов прошел онлайн-брифинг с участием акима области. Кумар Аксакалов рассказал североказахстанцам о ситуации в регионе, сообщает zakon.kz.

На данный момент инфицированных в СКО нет. Люди, прибывающие в регион из стран с высокой степенью риска в обязательном порядке направляются на карантин. К слову, определить зараженных за 4-6 часов могут специальные тесты, которые есть в медучреждениях региона.

Усилены санитарные и дезинфекционные меры в общественном транспорте, местах массового скопления людей и на производствах.

Для обеспечения жителей региона масками переориентирована работа местных предприятий. Началось производство масок. Уже сегодня фабрика бытовой химии в Петропавловске выпускает антибактериальное мыло. Также в регионе налаживаем производство дезинфекцирующих средств, - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Глава области призвал североказахстанцев воздержаться от поездок в другие регионы, а также минимизировать передвижение жителей внутри области.

В регионе есть достаточный запас продовольственных товаров. Нет причин для беспокойства и нет необходимости запасаться продуктами питания в больших объемах, - отметил Кумар Аксакалов.

Местом массового скопления людей являются Центры обслуживания населения. Сегодня людям нет необходимости ходить в ЦОНы для получения той или иной справки. Большинство услуг переведены в электронный формат. Однако старшее поколение еще не овладело цифровыми технологиями и испытывает трудности. Аким области призвал молодых людей помогать своим старшим родственникам.

При вводе чрезвычайного положения многие граждане были вынуждены идти в ЦОНы для оформления паспортов. Сейчас такой необходимости нет, так как действует запрет на выезд за пределы страны нашим гражданам. Не посещайте ЦОНы без острой необходимости, это все для вашего блага, - отметил Кумар Аксакалов.

Также по мнению акима области, важно сохранять спокойствие, строго соблюдать личную гигиену, важна самоизоляция, забота о себе и своих близких. При малейших симптомах необходимо обращаться в call-центр по номеру 1406 либо 103.

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