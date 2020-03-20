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В УЕФА рассказали, доиграют ли национальные чемпионаты

Сейчас в европейских чемпионатах объявили перерыв.

Фото : pixabay.com20 марта 2020, 10:28

В связи с пандемией коронавируса во всем мире европейские футбольные чемпионаты ушли на перерыв. Будут ли доиграны сезоны, рассказал президент УЕФА Александр Чеферин, передает zakon.kz.

Глава европейского футбола прокомментировал информацию о том, что чемпионаты во всех странах доиграны не будут, а чемпионами якобы объявят команды, занимающие на данный момент лидирующую позицию.

Я видел фейковые новости о том, что УЕФА посоветует чемпионатам закончить сезон и признать чемпионами те команды, которые занимают первые места на данный момент. Я заявляю, что это неправда. Наша цель – доиграть чемпионаты, мы не рекомендовали ничего подобного ни одной ассоциации или лиге, - сказал Чеферин изданию SPORTbible.

Ранее стало известно, что в Английской Премьер-лиге паузу продлили до 30 апреля.


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