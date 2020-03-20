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Семью из Туркестана оклеветали заявив, что они больны коронавирусом

По приезду домой в Туркестан связь с ней поддерживали работники поликлиники и СЭС, однако по сей день признаков болезни и других заболеваний не выявлено.

Фото : пресс-служба20 марта 2020, 10:43

В полицию Туркестана с заявлением обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что неизвестные лица через мессенджер WhatsApp распространяют ложную информацию о том, что она с семьей якобы заразились коронавирусом, передает zakon.kz.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации). При проверке потерпевшая сообщила, что вместе с семьей путешествовала в Европе. По приезду в Алматы женщину и ее семью полностью осмотрели медики и оснований для карантина не выявили. По приезду домой в Туркестан связь с ней поддерживали работники поликлиники и СЭС, однако по сей день признаков болезни и других заболеваний не выявлено, - сообщает Polisia.kz.

В настоящее время потерпевшая и члены ее семьи сняты с наблюдения. Полицейские задержали распространителей ложной информации, ими оказались трое жительниц города Туркестана. Подозреваемые полностью признались и раскаялись в содеянном. Они пояснили, что рассылали данные сообщения, чтобы предупредить родных и близких.

По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства дела.


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