"Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к раку" - интервью с врачом-эндоскопистом

Онкология - это одна из самых коварных болезней, которая ежегодно уносит миллионы человеческих жизней и считается второй из основных причин смертности в мире, после инсульта головного мозга и инфаркта миокарда.

Что такое колоректальный рак, как бесплатно получить гемокульт-тест и чем чревато несвоевременное прохождение скрининга zakon.kz рассказал заведующий центром экспертной эндоскопии Национального научного онкологического центра, Президент Общественного объединения "Казахское эндоскопическое общество", кандидат медицинских наук Канат Батырбеков.

- Канат Умирзакович, онкологии сегодня уделяется самое пристальное внимание по всему миру. Какие виды раков считаются самыми распространенными и опасными?

- В первой пятерке у нас рак молочной железы, легких, желудка, затем рак шейки матки и толстой кишки. Но это не значит, что злокачественные новообразования простаты, почки, яичника, поджелудочной железы, эндометрия, печени менее опасны.

Вообще онкология - это одна из самых коварных болезней, которая ежегодно уносит миллионы человеческих жизней и считается второй из основных причин смертности в мире, после инсульта головного мозга и инфаркта миокарда. Только в 2018 году по статистике Всемирной организации здравоохранения было зарегистрировано около 9,6 миллионов смертей и 18 миллионов впервые выявленных злокачественных опухолей. Каждый пятый мужчина и каждая пятая женщина сегодня заболевают раком. К 2030 году, по прогнозам ВОЗ, ожидается рост до 23,6 миллионов случаев. Это довольно ужасающие цифры.

- Если говорить конкретно о Казахстане, какова статистика?

- По итогам 2018-го года у нас было диагностировано 32 228 новых случаев и 14 369 смертей от нее.

- Вы, как врач-эндоскопист, специализируетесь на колоректальном раке. Что это за заболевание и каковы причины его появления?

- Это собирательное понятие, объединяющее злокачественные новообразования ободочной и прямой кишок. Причиной чаще всего становятся не вылеченные аденоматозные полипы, которые с высокой вероятностью в любое время могут перерасти в рак толстой кишки. Поэтому все, у кого семейный анамнез отягощен синдромами Линча, Турко, Гарднера, Пейтца – Егерса, то есть аденоматозным полипозом, находятся в группе риска.

Причиной появления полипов могут стать и хронические заболевания кишечника, как язвенный колит и болезнь Крона, сахарный диабет второго инсулиннезависимого типа, или малоподвижный образ жизни, гиподинамия, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, фаст-фудом, колбасой, красным мясом. Еще один из немаловажных факторов – длительный прием антибиотиков более 2-х месяцев. Чем дольше человек их принимает, тем больше вероятность возникновения аденом кишечника. Это доказано исследованиями зарубежных ученых.

- Можно ли распознать это заболевание самостоятельно?

- Практически невозможно, так как на ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Это уже на третьей и четвертой стадиях появляются видимые признаки в виде продолжительной диареи, запора, кровотечения из прямой кишки в сопровождении со спазмами или тянущими болями в брюшной полости, слабостью и истощением, необъяснимой потерей веса. В этом случае, без химиотерапии и оперативного вмешательства не обойтись. Тут кому как повезет, будет ли это гемиколонэктомия или резекция сигмовидной кишки, где объем удаления определяется характером и протяженностью поражения, или полное удаление прямой кишки, так называемая экстирпация. То есть, пациенту всю жизнь придется ходить с колостомой. Этого можно избежать, если вовремя выявить полипы и удалить их.

- Как и где в Казахстане можно пройти обследование на колоректальный рак?

- Скрининг проводится с 2011 года бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи. И даже при разделении пакетов, с внедрением в 2020 году обязательного социального медицинского страхования – ОСМС, государство оставило его доступным в пакете ГОБМП.

В каждой поликлинике есть смотровой кабинет, где пациентам в возрасте от 50 до 70 лет, выдают гемокульт-тест на определение скрытой крови в кале, и рассказывают, как провести его самостоятельно в домашних условиях. И чем раньше будет проведено обследование, тем лучше будет прогноз. В США, например, его проходят с 45 лет.

Если тест даст положительный результат, пациента отправляют на тотальную скрининговую колоноскопию, где мы, эндоскописты, проводим обследование внутренней поверхности кишечника и при выявлении мелких полипов до 1 сантиметра, на основании приказа №995 МЗ РК об организации скрининга, имеем право их удалять прямо во время обследования. Если полипы больше 1 см, то сначала берется биопсия и только после получения морфологического анализа, если полипы доброкачественные, удаляем их эндоскопическим методом. Мы обучены и активно практикуем в своей клинике специальные безопасные и эффективные методики органосохраняющих малоинвазивных операций, так называемые – эндоскопическая мукозорезекция, диссекция, "холодная" полипэктомия, когда очаг поражения полностью удаляется с сохранением при этом кишки и ее функциональности. Хочется верить, что скоро эти методики станут рутинным эндоскопическим лечением на всей территории Казахстана.

- Какова выявляемость колоректального рака в Казахстане?

- К сожалению, пока маленькая – до 3 тысяч случаев ежегодно. Тогда как в мире ежегодно выявляется 1,8 миллионов новых случаев, из которых более 800 тысяч заканчиваются летально. У нас за прошлый год выявлено всего 337 случаев. Наверное, потому что наши люди не любят обследования и обращаются только на последней стадии.

Кстати, в марте отмечается всемирный месяц борьбы с колоректальным раком, поэтому мы призываем всех, кто не состоит на диспансерном учете и ни разу не проверялся, всех, условно здоровых пациентов, пройти обязательно этот скрининг. Как показывает наш опыт, чаще всего этому виду рака все-таки подвержены мужчины, нежели женщины.

- Можно ли купить гемокульт-тест в аптеках?

- Да, я думаю, что он есть в свободной продаже.

- Канат Умирзакович, как далеко мы продвинулись в диагностике и лечении колоректального рака в сравнении с развитыми странами?

- Ехать за рубеж, чтобы пройти диагностику и удалить полипы точно не нужно. Наши специалисты имеют достаточный опыт, они обучались в Японии, Южной Корее. У нас применяется та же видеогастродуоденоскопия, видеобронхоскопия, видеоколоноскопия, мы используем одноразовый инструментарий для забора материала на биопсию.

С другой стороны, мир технологий не стоит на месте. В начале февраля я был в Дюссельдорфе, где анонсировали технологию искусственного интеллекта, разработанного одной известной японской фирмой. Так вот он помогает выявлять полипы на стенках кишечника в режиме реального времени и даже выдает предварительный диагноз. Он уже зарегистрирован для продажи в Европе. Возможно, когда-нибудь станет и нашей реальностью, если мы упростим процедуру регистрации, как это уже сделали в соседнем Узбекистане. Это была бы большая помощь врачам в диагностике колоректального рака. А пока нам приходится надеяться на собственный опыт, наметанный глаз эндоскопистов и на сознательность самих пациентов, которые должны тщательно готовиться к колоноскопии, чтобы исследование было качественным и точным.

Алина Альбекова, Нур-Султан

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