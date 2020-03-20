Как "Самрук-Казына" работает в условиях ЧП, рассказали в Фонде

Все существующие риски Фонд отлеживает, чтобы уменьшить их влияние на бизнес.

На брифинге управляющий директор по правовому сопровождению и рискам - член правления АО "Самрук-Казына" Андрей Кравченко рассказал, как построена в Фонде корпоративная система управления рисками, передает zakon.kz.

Из-за непростой ситуации в мире, и в стране в Фонде поделились принципами, на которых построена в "Самруке" работа по управлению рисками. По словам Кравченко, система учитывает лучшие мировые практики и опыт всех финансовых кризисов, в том числе последний 2008 года.

Система является приоритетом для Совета директоров Фонда и каждой из компаний, которые ежегодно утверждают регистр рисков план мероприятий по управлению рисками и риск-аппетит. Ежеквартально Совет директоров рассматривает статус текущего состояния рисков и анализирует ключевые риски, стараясь держать их под контролем. Все для того, чтобы уменьшить влияние рисков на бизнес и ущерб, который могут нести каждый из них, - подчеркнул он.

На его взгляд, то что происходит сейчас на рынках - экстраординарная ситуация, и возможность пандемии короновируса предусмотреть было невозможно, но такие тригеры как волатильность цены на нефть и курса нацвалюты учитывались в системе Фонда. В связи с этим планы по их митигации компании имели.

Если говорить более предметно, то одним из самых больших рисков для группы Фонда является коронавирус. Приходится оперативно анализировать ситуацию, определять потенциальные экономические и финансовые последствия, корректировать планы и приоритеты и разрабатывать контрмеры для управления этим риском. При этом неопределенность по влиянии коронавируса не только для нас, но и для абсолютного большинства стран мира, компаний остается, что не дает возможность получить исчерпывающий анализ по потенциальным последствиям данной пандемии, - пояснил спикер.

Управдиректор отметил, что сейчас приоритетом является жизнь и здоровье клиентов и сотрудников. В Фонде и в компаниях работают специальные Штабы в связи с ЧП.

На дистанционную форму работы переведены до 70% процентов сотрудников. Командировки работников полностью отменены. Усилен санитарно-дезинфекционный режим, - сообщил Кравченко.

Если говорить о компаниях, то в КТЖ на пограничных станциях усилены меры безопасности при приеме грузов, отработан новый механизм приема и отправки грузов.

Для дезинфекции поездов и защиты пассажиров и работников во всех помещениях вокзалов и пассажирских поездов начата спецобработка, даже машинистов проверяют тепловизором.

Копания уже потратила более 700 млн тенге на закупку необходимых средств защиты. Знаем, что сейчас некоторый ажиотаж по возврату билетов. Но компания гарантирует всем возврат денег в полном объеме и без штрафов и переплат, - заверил он.

В пунктах приема и обработки сортировщики Казпочты обеспечены средствами индивидуальной защиты, работают в масках, респираторах и перчатках. Везде установлены антисептики.

Казахтелеком обеспечивает 5000 казахстанских медиков бесплатной мобильной связью и доступом в интернет. Открыты специальные сервисы для МСБ для перехода на онлайн в электронном документообороте. В пунктах обслуживания клиентов имеются все необходимые средства защиты.

ЭйрАстана обеспечивает возврат билетов в полном объеме, независимо от даты обращения. Рейсы выполняются на более новых экономичных самолетах для минимизации расходов на топливо и техобслуживание. Самолеты проходят особую санитарную очистку.

Во всех остальных компаниях Фонда проводятся аналогичные меры.

Всем известно о текущей ситуации на мировых рынках, в частности цена нефти обрушилась более чем на 30%. Данный ценовой риск напрямую повлиял на портфельную компанию Фонда Казмунайгаз. Аналогичная ситуация происходит на других сырьевых рынках и влияет на такие компании как Казатомпром и ТауКенСамрук. Уже сейчас многие экономисты заявляют о начале глубокой рецессии в мировой экономики. Курс нацвалюты к мировым резервным валютам значительно ослаб. Валютному риску наиболее подвержены компании, не имеющие существенной валютной выручки, - констатировал управдиректор.

В целом для реагирования на валютный и ценовые риски компании экстренно принимают меры по сокращению операционных и адмрасходов; пересмотру расходов на капвложения и инвестпроекты.

Инвестпроекты в настоящее время отбираются исходя из целесообразности их реализации, достаточности средств на их реализацию и сохранения финансовой устойчивости компаний. В то же время, учитывая, социальную ответственность, лежащую на компаниях Фонда, проводится работа по активизации прямой поддержки отечественных товаропроизводителей через механизмы закупок, в том числе офф-тейк контракты, - проинформировал Кравченко.

В заключение он добавил, что на постоянной основе в рамках действующей системы управления рисками Фонд уделяет особое внимание таким внутренним рискам, таким как производственная безопасность, социальная стабильность, комплекс риски и экология.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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