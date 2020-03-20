Панацея от COVID-19 – интернет: пандемия переводит человечество в онлайн

Столкнувшись с беспрецедентной ситуацией, правительства и бизнес, пожалуй, впервые осознали, насколько хрупка существующая система.

Эпидемия коронавируса COVID-19 уже вполне очевидно разделила нашу жизнь на "до" и "после". Экономисты спорят, насколько обеднеет человечество в целом. Министерства и национальные банки всех стран думают, как, кому и когда выделять субсидии и какие меры поддержки будут наиболее эффективными, а мир стремительно катится в онлайн.

Столкнувшись с беспрецедентной ситуацией, правительства и бизнес, пожалуй, впервые осознали, насколько хрупка существующая система. Наиболее подготовленными к кризису оказались самые технологичные компании и страны, способные быстро перестроить работу на новые рельсы.

После объявления пандемии и карантина Microsoft, LinkedIn и Expedia отправили работать на "удаленку" 8 из 10 сотрудников. От 3 до 8 работников из 10 будут работать удаленно у таких гигантов, как Amazon, Uber, Facebook и Google. Практически закрыл офисы для работников Twitter, отправляют сотрудников по домам на дистанционную работу и Apple, и Яндекс. Организовать максимально гибкие условия труда для сотрудников посоветовала и крупнейшая международная консалтинговая компания Deloitte, входящая в "Большую четверку", в качестве одной из основных рекомендаций на кризисное время.

IT-гиганты Google и Microsoft уже заявили о предоставлении бесплатных версий сервисов совместной работы G Suite и Microsoft Teams, одновременно помогая страдающему от карантина и ЧС бизнесу по всему миру и бесконечно расширяя клиентские базы и зоны влияния.

На дистанционный режим работы перешли в "Пентагоне" и НАСА, их примеру собирается последовать Конгресса США. Даже встречу "Большой двадцатки" – чрезвычайный саммит G20 – планируют провести в онлайн-режиме.

Полностью уходят в онлайн по возможности и в соседней России, где технологию перехода офисных сотрудников на удаленный режим работы разрабатывает даже гигант ОАО "Российские железные дороги", не говоря уже о всевозможных финансовых, развлекательных и обучающих сервисах и онлайн-магазинах.

Переход к "отношениям на расстоянии" происходит по всем направлениям, и касается как сотрудников, так и клиентов бизнеса. На онлайн-заказы и работу "на вынос" переориентируются, например, традиционно рассчитанные на присутствие посетителей рестораны и общепит. Практически полностью в режим доставки переходят KFC (где теперь собирают только заказы "на вынос"), закрывают столовые зоны McDonald’s (клиенты в США смогут получить заказы на вынос или заказать их с доставкой, что еще актуальнее в режиме жесткого карантина). Более того, многие онлайн-магазины и площадки добавили опцию бесконтактной доставки, где клиент оставляет заказ, не приближаясь к покупателю (например, "Яндекс.Еда", Lamoda и прочие).

Критически востребованными становятся финансовые услуги онлайн, особенно в свете предупреждения ВОЗ о возможности передачи COVID-19 через банкноты и в целом денежные средства. Карантину и специальным обработкам подвергаются наличные, например, в США, Китае, Южной Корее, Венгрии, и т. д.

Самое любопытное – банковские карты, которые во многих странах, включая Казахстан, вытесняют понемногу наличку, в этой ситуации едва ли могут служить альтернативой: это такой же физический носитель, пусть и менее "затроганный", чем купюры или монеты, но также требующий контакта с терминалом, банкоматом или руками продавца. Поэтому единственной реальной альтернативой, обеспечивающей максимальную безопасность населению, становятся онлайн-платежи, которые можно совершить, не выходя из дома.

С рекомендациями активнее переходить на онлайн-услуги финсектора выступают уже не только традиционно "продвинутые" в этом вопросе Америка и Европа, но, и например, Центробанк нашего соседа по ЕАЭС – Армении, а также Ирана и ряда прочих стран. Национальный банк Украины пошел еще дальше, и прицельно попросил граждан обучить онлайн-услугам – оплате коммуналки, онлайн-заказам и всему, что поможет минимизировать контакты с другими людьми в магазине, банке или на почте – пожилых родственников, для которых коронавирус представляет максимальную опасность, и среди которых уровень смертности может превышать 17%.

В Казахстане ситуация такая же, как и во всем мире. В условиях карантина даже самым консервативным людям приходится привыкать к онлайн-взаимодействиям. Например, родителям экстренно пришлось разобраться в работе электронных дневников своих детей – системе Kundelik.kz, через которую школьники начнут онлайн-обучение уже в апреле.

Еще проще адаптироваться молодежи, давно научившейся комфортно жить в сети и взаимодействовать с банками, госорганами и всевозможными магазинами через сайты и мобильные приложения. Карантин и домашнее обучение или "удаленка" для таких молодых людей – скорее новая возможность, чем проблема. Именно на них рассчитаны открывшиеся на период пандемии бесплатные курсы (например, Coursera, или специальные предложения от мировых университетов), культурные развлечения (Берлинская Опера, Баварская Опера, Metropolitan Opera и т.д.), видеотеки и онлайн-кинотеатры (КиноПоиск, Ivi Сервис и т.д.) и прочие онлайн-сервисы и приложения. Даже напиться в веселой компании собутыльников со всего мира сегодня можно в отличном виртуальном баре для сидящих у голубого экрана – Stay The Fuck Home Bar.

Разумеется, после таких изменений уже сейчас понятно, что мир не вернется к прежней жизни. Распробовав онлайн-возможности, люди не откажутся от них даже после того, как удастся победить пандемию. Сейчас мы фактически имеем возможность наблюдать рождение нового мира, и чем быстрее каждый из нас сориентируется в нем, тем больше будет шансов остаться конкурентоспособными, востребованными и актуальными в новых реалиях наступающей эпохи пост-COVID-19.

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