Члены ОПГ незаконно обналичили более 22 млрд тенге в Караганде

В ходе проведенных следственных действий установлено 16 лиц, причастных к деятельности преступной группы.

В Карагандинской области члены ОПГ через 30 фиктивных компаний-однодневок незаконно обналичили более 22 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

В условиях введенного в стране режима чрезвычайного положения все еще имеют место быть факты совершения экономических преступлений.

Так, сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий "STOP ОБНАЛ" изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов-покупателей, - говорится в сообщении пресс-службы КФМ МФ РК.

В ходе проведенных следственных действий установлено 16 лиц, причастных к деятельности преступной группы. 4 лица водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.

В результате проведения обысков по 16 адресам обнаружены ноутбуки, системные блоки и жесткие диски с "1С Бухгалтерией", ЭЦП-ключи юридических лиц, "черная" бухгалтерия, 3 печати, сотовые телефоны и 2 травматических пистолета.

Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 50 и более миллионов тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.

Общий оборот от преступной деятельности 30 фиктивных компаний-однодневок превысил 22 млрд. тенге, в результате чего ущерб государству от неуплаты налогов составил более 7 млрд. тенге.

Наказание за совершения указанного преступления в соответствии со ст.262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) составляет от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!