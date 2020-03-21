Токаев прокомментировал дефицит медицинских масок

"Нам нужно сделать, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно раздавать маски нашим гражданам", - заявил президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра, координирующего работу по борьбе с пандемией коронавируса в стране, сообщает zakon.kz.

Руководство министерства здравоохранения представило Президенту подробную информацию о методах реагирования и мониторинга ситуации вокруг распространения коронавируса в мире и Казахстане, в том числе о применении цифровых технологий в работе по выявлению и учету заболевших.

Токаев отметил важную роль данного центра на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире и выразил уверенность, что общими усилиями удастся предотвратить негативное развитие событий в нашей стране.

Президент призвал казахстанцев сохранять спокойствие и поставил перед Правительством задачу обеспечить граждан оперативной и достоверной информацией для того, чтобы исключить распространение слухов и панику. Для этого Глава государства поручил определить официальные каналы информирования общества о текущей ситуации и принимаемых государством действиях.

В целом, Токаев дал положительную оценку принимаемым мерам по борьбе с коронавирусом.

Правительство делает немало. По оценке специалистов, мы работаем гораздо более оперативно и решительно, нежели целый ряд европейских стран. Но нам нужен конечный результат, люди до сих пор слабо информированы, – заметил глава государства.

Вместе с тем президент указал на дефицит медицинских масок.

Я хотел бы сказать, что до сих пор у нас нет в достаточном количестве масок. Хотя на бумаге вроде бы их достаточно. С другой стороны, люди жалуются, что в аптеках по-прежнему дефицит этих масок. Почему? Я думаю, что это спекуляция, – сказал Токаев.

Глава государства потребовал в срочном порядке обеспечить население масками и призвал всех граждан страны постоянно использовать антисептики и носить маски.

Нам нужно сделать, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно раздавать маски нашим гражданам. Это очень срочная и оперативная задача, которая стоит перед правительством, – заявил президент.

Говоря о масштабах распространения пандемии, которая охватила уже более 160 стран, Токаев напомнил о важности координации действий с правительствами сопредельных государств.

В последние несколько дней я разговаривал с президентами России, Узбекистана, Кыргызстана. И мы в основном говорили о необходимости тесного взаимодействия правительств наших стран. Совместные усилия нужно наращивать, поскольку это общая беда. Действовать надо сообща, – подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства также акцентировал внимание на важности соблюдения карантинного режима в стране и призвал всех граждан, в том числе государственных служащих, следовать установленным предписаниям.

Это не шутка и не спектакль с блокпостами. Без строгого соблюдения карантинного режима мы не сможем добиться каких-либо успехов в этом направлении. Нам нужно идти в сторону жесткого соблюдения условий карантина, – убежден Токаев.

Президент указал на важность развития отечественной медицины, в том числе санитарно-эпидемиологической службы и медицинской науки.

Сейчас судьба всего мира, без преувеличения, и всей мировой экономики находится в руках ученых. Судьбу мира решают не футболисты, не представители шоу-бизнеса, а ученые. Мы должны извлечь урок из этой ситуации, – считает глава государства.

В завершение Токаев выразил признательность всем медикам за их вклад в борьбу против пандемии коронавируса.

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