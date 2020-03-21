Сбербанк приглашает в кино, не выходя из дома

Берегите себя и приятного просмотра!

Вспышка коронавируса, введение режима чрезвычайного положения и карантина внесли коррективы в традиционный уклад жизни многих казахстанцев, передает zakon.kz.

Отмена занятий в школах, закрытие многочисленных объектов торговли и сервиса, переносы концертов и выставок заставили сотни тысяч человек остаться дома. Чтобы поднять настроение "вынужденным домоседам", Сбербанк дарит всем казахстанцам месячный билет в онлайн-кинотеатр ОККО стоимостью всего 10 тенге только до 31 марта!

Сбербанк уже активно вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом, давая возможность казахстанцам управлять своими финансами, не выходя из дома. Мы решили не останавливаться и подарить всем Казахстанцам промо код на бесплатный доступ к широкому выбору фильмов и сериалов.

Если в суете рабочих будней и в ежедневной рутине вы давно откладывали "на потом" просмотр фильмов в домашних условиях, то сейчас можно наверстать упущенное.

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И не забудьте поделиться ссылкой на промо код с близким! Пусть за просмотром любимых фильмов в компании самых близких людей время пролетит незаметно, и мы все как можно скорее вернемся к привычной жизни. А пока берегите себя и приятного просмотра!

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