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Заместителем акима Павлодарской области назначен экс-банкир

Он будет курировать вопросы агропромышленного комплекса.

Фото : pavlodar.gov.kz21 марта 2020, 19:39

Асаин Байханов назначен заместителем акима Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

По информации сайта областноо акимата, новый замглавы региона будет курировать вопросы агропромышленного комплекса, земельных отношений, водных ресурсов и ценообразования на продовольственные товары.

Представляя Асаина Байханова, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил его управленческий опыт и пожелал успехов в работе. Бывшего замглавы региона, курировавшего сельское хозяйство, Алмаса Батанова аким поблагодарил за проделанную работу и вручил ему почетную грамоту.

Асаин Куандыкович Байханов родился в Баянаульском районе Павлодарской области, ему 42 года. В 2000 году окончил Павлодарский университет по специальности "Экономика и менеджмент", в 2005–2006 гг. проходил обучение в Корпоративном центре повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). В 2017 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (магистр делового администрирования, "Стратегический менеджмент и предпринимательство").

В 2000 году по окончании первого высшего учебного заведения Асаин Байханов начал карьеру в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане. Прошел путь от стажера кредитного эксперта в Экибастузе до начальника отдела по внедрению новых банковских продуктов головного офиса программы ЕБРР в Алматы, одновременно осваивая многоступенчатую программу обучения на семинарах ЕБРР в Казахстане и за рубежом.

С 2003 по 2007 гг. Асаин Байханов занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, в том числе исполнительного директора ЗАО "ПроКредит Украина" в Киеве. В 2007 году Байханов вернулся в Казахстан и занял должность заместителя председателя правления АО "Нурбанк", где отвечал за расширение филиальной сети и развитие кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрной отрасли.

С 2009 по 2015 гг. Асаин Байханов занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве: запускал и развивал несколько успешных проектов в сфере животноводства и растениеводства, а также в сфере логистики и грузоперевозок в Алматы и Алматинской области.

С 2015 года до нынешнего назначения Байханов работал в должности заместителя председателя правления АО "КазАгроПродукт", входящего в группу АО "Национальный Управляющий Холдинг "КазАгро". В период работы участвовал и возглавлял рабочие группы по обсуждению и изменению различных государственных программ по развитию сельскохозяйственной отрасли, а также достижению целевых индикаторов по экспорту продукции АПК.

Женат, воспитывает четверых детей.


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