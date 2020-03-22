В Алматы отсрочены платежи по всем комуслугам

Включая лифт и вывоз мусора.

Как сообщили в акимате Алматы, жесткие ограничительные меры вызваны необходимостью как можно скорее остановить распространение коронавируса в городе, сообщает zakon.kz.

Жителям Алматы, не имеющим возможности оплатить комуслуги из-за ЧС, отсрочат платежи до конца года. Отсрочку по платежам предоставят коммунальные предприятия Алматы жителям города, не имеющим возможности вовремя оплатить коммунальные услуги из-за введенных ограничений в связи с объявленным карантином по COVID-19.

С сегодняшнего дня потребитель, оказавшийся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, может обратиться по телефону или через электронные сайты в расчетный отдел поставщика услуг и оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года. Отсрочка по платежам предоставляется только физическим лицам по услугам водоснабжения и канализации (ГКП "Алматы Су"), отопления и горячего водоснабжения (ТОО "Алматинские тепловые сети"), электроэнергии (ТОО "Алматыэнергосбыт"), газоснабжения (АО АлПФ "Казтрансгаз – Аймак"), телефонной связи (РДТ "Алматытелеком"), вывоза мусора, лифты.

Вместе с тем коммунальщики отметили, что в соответствии с законодательством РК счета за потребленные комуслуги будут выставляться в обычном порядке.

В ведомстве уточнили, что в период карантина отключение от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи населения, имеющего задолженность за комуслуги, не планируется.

Также коммунальными предприятиями не будут выставляться физлицам штрафы и пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Номера call-центров предприятий:

"АлТС": +7 (727) 341-07-77, info@alts.kz

- +7 (701) 098-45-05, ortalyc@alts.kz - ЦОП "Орталык" (для жителей Алмалинского и Бостандыкского районов);

- +7 (708) 249-87-79, batys@alts.kz - ЦОП "Батыс" (для жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов);

- +7 (777) 969-84-46, shygis@alts.kz - ЦОП "Шыгыс" (для жителей Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов);

"Алматы Су": +7 (727) 3-777-444, almatysu.kz и as-portal.kz;

"АлматыЭнергоСбыт": +7(727) 356-99-99, 399-99-00, esalmaty.kz; "КазТрансГаз": +7 (727) 244-55-33, ktga.kz; "Алматытелеком": 160, +7 708 000-01-60, telecom.kz.

Тәртіп: +7 (727) 344-19-19, +7 (727) 393-08-05, +7 (727) 393-08-03, tartyp.kz;

Алматы лифт: +7(727) 390-28-19.

Как пояснил аким Сагинтаев, "пришлось временно приостановить работу торговых центров, вещевых рынков, школ и садиков, кафе, различных салонов и других предприятий сферы услуг. Многие вынуждены уйти в отпуска без содержания, попали под сокращение. Ситуация ударила по малоимущим и оставшимся без работы.

Чтобы поддержать горожан, оказавшихся в затруднении, пришли к соглашению с монополистами об отсрочке платежей по всем комуслугам, включая лифт и вывоз мусора. Оплатить квитанции за март и апрель можно будет до конца года. При этом пеня и штрафы физическим лицам начисляться за просрочку не будут. Также поставщики услуг не будут отключать имеющих задолженность потребителей от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи во время действия карантина".

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