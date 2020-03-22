В Алматы отсрочены платежи по всем комуслугам
Включая лифт и вывоз мусора.
Как сообщили в акимате Алматы, жесткие ограничительные меры вызваны необходимостью как можно скорее остановить распространение коронавируса в городе, сообщает zakon.kz.
Жителям Алматы, не имеющим возможности оплатить комуслуги из-за ЧС, отсрочат платежи до конца года. Отсрочку по платежам предоставят коммунальные предприятия Алматы жителям города, не имеющим возможности вовремя оплатить коммунальные услуги из-за введенных ограничений в связи с объявленным карантином по COVID-19.
С сегодняшнего дня потребитель, оказавшийся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, может обратиться по телефону или через электронные сайты в расчетный отдел поставщика услуг и оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года. Отсрочка по платежам предоставляется только физическим лицам по услугам водоснабжения и канализации (ГКП "Алматы Су"), отопления и горячего водоснабжения (ТОО "Алматинские тепловые сети"), электроэнергии (ТОО "Алматыэнергосбыт"), газоснабжения (АО АлПФ "Казтрансгаз – Аймак"), телефонной связи (РДТ "Алматытелеком"), вывоза мусора, лифты.
Вместе с тем коммунальщики отметили, что в соответствии с законодательством РК счета за потребленные комуслуги будут выставляться в обычном порядке.
В ведомстве уточнили, что в период карантина отключение от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи населения, имеющего задолженность за комуслуги, не планируется.
Также коммунальными предприятиями не будут выставляться физлицам штрафы и пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Номера call-центров предприятий:
"АлТС": +7 (727) 341-07-77, info@alts.kz
- +7 (701) 098-45-05, ortalyc@alts.kz - ЦОП "Орталык" (для жителей Алмалинского и Бостандыкского районов);
- +7 (708) 249-87-79, batys@alts.kz - ЦОП "Батыс" (для жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов);
- +7 (777) 969-84-46, shygis@alts.kz - ЦОП "Шыгыс" (для жителей Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов);
"Алматы Су": +7 (727) 3-777-444, almatysu.kz и as-portal.kz;
"АлматыЭнергоСбыт": +7(727) 356-99-99, 399-99-00, esalmaty.kz; "КазТрансГаз": +7 (727) 244-55-33, ktga.kz; "Алматытелеком": 160, +7 708 000-01-60, telecom.kz.
Тәртіп: +7 (727) 344-19-19, +7 (727) 393-08-05, +7 (727) 393-08-03, tartyp.kz;
Алматы лифт: +7(727) 390-28-19.
Как пояснил аким Сагинтаев, "пришлось временно приостановить работу торговых центров, вещевых рынков, школ и садиков, кафе, различных салонов и других предприятий сферы услуг. Многие вынуждены уйти в отпуска без содержания, попали под сокращение. Ситуация ударила по малоимущим и оставшимся без работы.
Чтобы поддержать горожан, оказавшихся в затруднении, пришли к соглашению с монополистами об отсрочке платежей по всем комуслугам, включая лифт и вывоз мусора. Оплатить квитанции за март и апрель можно будет до конца года. При этом пеня и штрафы физическим лицам начисляться за просрочку не будут. Также поставщики услуг не будут отключать имеющих задолженность потребителей от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи во время действия карантина".
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22.03.2020 Алматыда коронавирустың таралуын мүмкіндігінше тезірек тоқтату үшін қатаң шектеу шараларының қажеттігі туындады. Сауда орталықтарының, киім-кешек базарлардың, мектептер мен балабақшалардың, кафелердің, түрлі салондардың және басқа да қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардың жұмысын уақытша тоқтатуға тура келді. Біраз жұрт ақысыз еңбек демалысына кетуге, енді бірі қысқартуға ілікті. Бұл жағдай аз қамтылған және жұмыссыз жүрген жандарға ауыр тиді. Қиын жағдайға тап болған алматылықтарды қолдау үшін монополистермен лифт пен қоқысты шығаруды қоса алғанда, барлық коммуналдық қызметтер бойынша төлемдерді кейінге қалдыру туралы келісімге келдік. Наурыз және сәуір айларына келген түбіртектерді жыл соңына дейін төлеуге болады. Бұл ретте кешіктіргені үшін өсімақы мен айыппұл есептелмейді. Сондай-ақ, карантин кезінде қызмет көрсетушілер электр, су, жылу, газ және телефон байланысында қарызы бар тұтынушыларды ажыратпайды. —— Жесткие ограничительные меры вызваны необходимостью как можно скорее остановить распространение коронавируса в Алматы. Пришлось временно приостановить работу торговых центров, вещевых рынков, школ и садиков, кафе, различных салонов и других предприятий сферы услуг. Многие вынуждены уйти в отпуска без содержания, попали под сокращение. Ситуация ударила по малоимущим и оставшимся без работы. Чтобы поддержать горожан, оказавшихся в затруднении, пришли к соглашению с монополистами об отсрочке платежей по всем комуслугам, включая лифт и вывоз мусора. Оплатить квитанции за март и апрель можно будет до конца года. При этом пеня и штрафы физическим лицам начисляться за просрочку не будут. Также поставщики услуг не будут отключать имеющих задолженность потребителей от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи во время действия карантина.
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